Opnieuw dramatisch slecht broedseizoen door droogte

Natuurgebieden drogen uit door weinig regen en veel wind (foto: Natuurmonumenten)

Enkele maanden geleden viel er nog meer dan genoeg regen, maar inmiddels is het al meer dan een maand lang vrijwel helemaal droog. En volgens boswachter Paul Begijn is die timing voor broedvogels rampzalig. "In combinatie met hoge temperaturen, veel zon en een stevige oostenwind verdampt veel water in hoog tempo. En dat is dramatisch voor het broedseizoen van veel vogels dat net begonnen is."

'Weinig voedsel beschikbaar'

Met name kustbroedvogels en weidevogels, die er over het algemeen toch al slecht voor staan, hebben te lijden onder de droogte. "Vaak komen ze nog wel tot broeden, maar door de droogte is er voor de kuikens weinig voedsel beschikbaar. Daarnaast is er sprake van een toenemende predatie doordat broedeilanden makkelijker bereikbaar zijn voor grondpredatoren zoals de bruine rat. En dat zorgt ervoor dat er bijna geen kuiken groot wordt gebracht."

Om de droogte tegen te gaan neemt Natuurmonumenten meerdere maatregelen. Zo plaatst Natuurmonumenten binnenkort een stuw in natuurgebied Rengerskerke ter hoogte van de Boerenweg in Zierikzee. Daarmee wil Natuurmonumenten de natuurgebieden Rengerskerke en Levensstrijd vernatten. Met de stuw wordt water langer vastgehouden, wat het gebied aantrekkelijker moet maken voor vogels als de kluut, grutto en bontbekplevier.

Kluten met jongen hebben het zwaar door de droogte (foto: Anja Voor)

Door middel van een stuw kan het water 20 centimeter worden verhoogd. Daarvoor is wel eerst regen nodig dat in de wintermaanden vastgehouden kan worden. De maatregel heeft dus pas zijn uitwerking in 2021. Daarnaast worden meerdere kwelbuizen (voor de aanvoer van zilt kwelwater) in het gebied schoongemaakt. De buizen zijn verstopt geraakt en functioneren daardoor onvoldoende.

Zeer matig tot slecht

Uit onderzoek naar het broedsucces blijkt dat afgelopen jaar op een totaal aantal broedparen van 3630 maar zo'n 730 jongen zijn grootgebracht, wat volgens Natuurmonumenten kan worden beschouwd als een zeer matig tot slecht broedsucces. Het waren vooral grote meeuwensoorten zoals de zilvermeeuw die hun eieren succesvol hebben uitgebroed, terwijl kleinere soorten zoals plevieren en sterns vrijwel geen jongen grootbrachten.

Nest van een kievit met drie eieren, veel broedvogels hebben het moeilijk door de droogte (foto: Natuurmonumenten)

Een goed voorbeeld is het broedsucces van de grote kolonie van kluten in deelgebied Gasthuisbevang op Schouwen-Duiveland. Daar hebben 166 broedparen slechts vijf jongen weten groot te brengen in 2019.

Meer vernatting nodig

Om de weidevogels er weer bovenop te helpen is volgens Natuurmonumenten vernatting van veel meer gebieden nodig. Daarom wil Natuurmonumenten in gesprek met het waterschap en de provincie om te praten over een duiker onder de N59 om ook de gebieden ten noorden van Zierikzee te kunnen vernatten. Daarnaast wordt gedacht aan het inpompen van zout water in de zilte natuurgebieden om het waterpeil langer op het gewenste niveau te houden.