Honderden werklozen erbij in Zeeland door coronacrisis

Coronacrisis drukt zwaar op economie (foto: Omroep Zeeland)

Dat blijkt uit cijfers van het UWV in Goes. Het totaal aantal WW-uitkeringen is ook gestegen, met 5 procent, dus niet zo snel als de nieuwe instroom. Dat komt doordat er ook uitstroom was. Tegenover de 714 nieuwe Zeeuwse WW-uitkeringen staan 494 mensen die uit de WW konden stappen, een verschil van 220, wat weer neerkomt op een groei van 5 procent. Landelijk is die groei 4 procent.

Horeca en jongeren

Landelijk namen nieuwe uitkeringen vooral toe vanuit de horeca, uitzendbedrijven en de cultuursector. Dat komt grotendeels door de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ook Zeeland kampt met dezelfde problemen. Vooral veel jongeren verloren hun baan in deze sectoren. De uitbraak van het coronavirus en de lockdown leggen het werk stil. Maar ook in de detailhandel en de sector vervoer en logistiek valt een groot deel van de werkzaamheden weg.

Meer werkgelegenheid in de zorg

Daarentegen nam in de sector zorg en welzijn de werkgelegenheid toe en daalde het aantal WW-uitkeringen. Ook in de bouw nam het aantal WW-uitkeringen nog af, na het beëindigen van de winterbouwstop.

Tandartsen doen alleen spoedbehandelingen (foto: Omroep Zeeland)

Verschillen

Het UWV in Zeeland heeft op een rijtje gezet in welke sectoren nog volop banen te vinden en in welke beroepen het moeilijk is geworden om nog een baan te vinden. Binnen sectoren kunnen de verschillen groot zijn.

In de gezondheidszorg bijvoorbeeld vragen ziekenhuizen en verpleeghuizen volop om (gediplomeerd) personeel. Maar tandartsen hebben veel afspraken uit hun agenda moeten schrappen en zij zoeken dus geen personeel gezocht.

Transport

In de Zeeuwse transport en overslag zijn er zware klappen gevallen: in maart kwamen er 100 WW-uitkeringen bij voor mensen die in de logistiek werken. Er zijn nog wel banen beschikbaar, signaleert het UWV, zoals bij de pakketbezorging (forse toename) en bij de bevoorrading van supermarkten. Er is daarentegen beduidend minder werk in de haven, de touringcarbedrijven zijn vrijwel helemaal tot stilstand gekomen en taxi's hebben veel minder ritten.

Het transport heeft nog maar beperkt werk (foto: Omroep Zeeland )

Industrie

In Zeeland is er in de industrie op dit moment alleen ruimte voor ervaren, gecertificeerde of gediplomeerde arbeidskrachten. Er is geen ruimte om nieuw personeel in te werken of te begeleiden, constateert het UWV.

In de veiligheidsbranche In Zeeland is er nog steeds vraag naar beveiligers, maar ook naar mangat en brandwachten. Verkeersregelaars kunnen nog wel worden ingezet, maar alleen met de juiste opleiding en werkervaring.

Schoonmaak

In Zeeland, waar normaal gesproken veel vraag is naar schoonmaakmedewerkers, is de vraag grotendeels weggevallen. Vacatures staan on hold en medewerkers met een vast dienstverband worden ingezet op lopende projecten.

De uitkeringsinstantie UWV heeft ook naar zichzelf gekeken. Hoewel het totale aantal werklozen in Zeeland is gestegen, zorgde dat wel voor extra werk bij het UWV en dat leidt ook tot extra banen bij het instituut. Zo is het extra druk bij het klantencontactcentrum van UWV in Goes (waar door de medewerkers overigens ook vanuit huis gewerkt wordt), waardoor er op die afdeling vraag is naar nieuwe medewerkers. Overigens zijn dat geen vaste banen, het gaat over het algemeen om uitzendkrachten.