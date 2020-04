'Meer werkgevers moeten openstaan voor mensen met arbeidsbeperking'

Volgens hem is het vaak een reactie uit onwetendheid. "Ze weten niet zo goed wat ze moeten verwachten en zeggen bij voorbaat al nee", zegt hij. Na een paar gesprekken merkt hij dat werkgevers er meer open voor staan.

Min of meer gedwongen

John Mol van aannemingsbedrijf Van Sabben uit 's-Heer Arendskerke wist in het begin ook niet zo goed wat hij met een werknemer uit de Participatiewet moest. "Ik moest wel, omdat het deel uitmaakte van de opdracht die ik had aangenomen van de gemeente. Een deel van de loonsom moest uitgegeven worden aan iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Participatiewet De Participatiewet is in 2015 in het leven geroepen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij gewone bedrijven en overheden aan de slag te helpen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een geestelijke of lichamelijke beperking of zijn niet in staat volledig zelfstandig te werken. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk.

Voor de opdracht van de gemeente nam het bedrijf Ed van den Herik aan en ondertussen werkt hij al vier jaar voor Van Sabben. Onlangs heeft hij een vast contract gekregen. "Ik was een tijd werkloos en heb het bij verschillende werkgevers geprobeerd, maar dat lukte niet. Hier ben ik op mijn plaats en heel blij met het afwisselende werk", zegt Van den Herik.

Ed (rechts) krijgt regelmatig bezoek van zijn jobcoach (Edwin) (foto: Omroep Zeeland)

Ook zijn baas weet eigenlijk niet meer waarom hij in het begin twijfelde. "Essentieel is wel een goede begeleiding vanuit de gemeente, en dat iemand in je team past. Het mes snijdt aan twee kanten. Als je personeel zoekt, kun je zomaar een heel goed iemand vinden", zegt Mol.

Hij heeft inmiddels een tweede aanvraag gedaan bij Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden. Dat is het samenwerkingsverband van de vijf Bevelandse gemeenten die mensen vanuit de Participatiewet aan een baan helpen.

Begeleiding is essentieel om het te laten slagen

Dat begeleiding heel belangrijk is, beaamt ook Marcel Flikweert. "Daar valt of staat het mee. We hebben nu een vast uitzendbureau en een jobcoach die wekelijks, of vaker, langs gaat bij onze mensen." Dat gebeurt zowel om bij de werkgever te vragen hoe het gaat, maar ook om een luisterend oor te bieden aan de werknemer."