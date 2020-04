Aantal coronadoden in Zeeuwse verpleeghuizen beperkt

(foto: Pixabay)

Het CBS houdt aparte statistiek bij van mensen die in instellingen wonen, een groot deel daarvan betreft verpleeghuizen en dan gaat het vaak om 80-plussers maar het kunnen ook jongere mensen zijn die permanent in een instelling wonen.

Uit de cijfers blijkt niet welk aandeel van de sterfte apart aan corona is toe te schrijven. Het is goed mogelijk dat het virus fataal is geweest voor veel meer dan die zes of zeven extra overlijdens waar nu sprake van is.

Brabant

De toename van de sterfte in Brabantse instellingen is veel groter dan in Zeeland, namelijk 68 procent in vier weken, wat uitzonderlijk hoog is en alleen door het coronavirus kan worden verklaard.