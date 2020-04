Provincie: twee miljoen voor getroffen ondernemers

Geld voor de Provincie Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Eind maart al onderzocht de Provincie Zeeland samen met de Kamer van Koophandel en werkgeversorganisaties hoe getroffen bedrijven het best kunnen worden geholpen. In de Voorjaarsnota is dat plan concreet gemaakt.

In een persbericht maakt de Provincie duidelijk dat de financiële gevolgen van de coronacrisis nog niet te duiden zijn, maar dat nu al vast staat dat het virus 'een enorme impact op tal van sectoren heeft'. De Provincie wil de regionale economie zo snel mogelijk uit de crisis helpen, bijvoorbeeld door met duurzame investeringen te komen.

Genoeg?

Het is de vraag of twee miljoen aan hulp niet te weinig is. "In Zeeland proberen wij ondernemers te helpen die niet worden ondersteund door Rijksregelingen," zegt provinciebestuurder Jo-Annes de Bat, "we weten niet of twee miljoen genoeg is. De hele economie moet zich de komende tijd weer gaan zetten. Voor de zomer kijken we of de budgetten voldoende zijn."

Verkeersveiligheid

Het provinciebestuur maakt in de voorjaarsnota 18 miljoen euro vrij voor investeringen in Zeeland. Dat geld gaat onder andere naar wegenprojecten, die vooral de verkeersveiligheid moeten verbeteren. Bovendien betaalt de Provincie mee aan Europese programma's voor de ontwikkeling van het platteland.

Eén miljoen gaat naar de samenwerking met de Universiteit van Gent om Campus Zeeland te versterken. Ook gaat geld naar de ontwikkeling van de regionale energiestrategie en naar maatregelen voor de stikstofproblematiek.

"Het is niet uit te sluiten dat er meer steun voor Zeeuwse bedrijven en instellingen nodig zal zijn," schrijft de provincie. Na de zomer wordt opnieuw gekeken over het bedrag toereikend is en of aanvullende financiële middelen nodig zijn. Zo nodig wordt de algemene reserve aangesproken, is het plan.

Jaarstukken 2019

Naast de Voorjaarsnota wordt ook die Jaarrekening gepresenteerd. Die laat een positief saldo zien van bijna 9,7 miljoen. De Provincie Zeeland noemt haar financiële situatie 'niet overvloedig, maar wel solide"

De motorrijtuigenbelasting in Zeeland komt in 2022 terug op het niveau van 2018. Tijdelijk was die verhoogd om in de pas te blijven met andere provincies. Dat kwam doordat dividend van Delta, dat de Provincie niet meer kreeg, nog wel werd meegerekend als inkomsten. Deze zogeheten 'weeffout' wordt in 2022 dus hersteld.