Wandelen en knuffelen met de ezels mag niet, Ezelhuis in financiële nood

Ezel van het Ezelhuis (foto: Het Ezelhuis)

"Een beetje stil is het wel", vertelt Bianca Plune van het Ezelhuis. "De wat verdrietige ezeltjes worden minder geknuffeld dan anders. Normaal ontvangen wij doorlopend mensen."

Stiller dan anders

Normaal gesproken staan de wandelingen en de bezoeken vanaf maart volgepland, legt Plune uit. "We wandelen een keer of vier in de week met de hele kudde, ontvangen mensen met of zonder beperking. Alles staat er dan fris en blij bij." Volgens Plune merken ook de ezels dat het nu stiller is dan anders.

Ezels alleen verzorgen

Plune heeft besloten alleen voor de ezels te zorgen, want als er meer mensen komen weet ze niet zeker of er anderhalve meter afstand gehouden kan worden. "Voor mij is het onduidelijk, maar ik weet wel dat het virus over kan springen. Als ik ziek word, wie verzorgt dan mijn negen ezels?"

Financiële problemen

Zolang Plune zelf niet ziek word, krijgen de ezels dus wel verzorging. Al komt het Ezelhuis nu wel in financiële nood. "Op een gegeven moment zit je met de winterdip. Voer koop je in de winter en dat betaal je achteraf. Net als de dierenarts en de hoefsmid. In maart werken we dan al die achterstanden weg."

Om die achterstanden nu weg te werken is het Ezelhuis op Facebook een inzamelingsactie gestart. Het streefbedrag is drieduizend euro en daarvan is bijna een derde opgehaald.

Plune legt uit dat het Ezelhuis in de toekomst de mogelijkheid biedt om ezels op afstand te adopteren, zodat er in ieder geval geld binnenkomt.