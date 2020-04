Facebook livestreams als alternatief voor open dagen op school

Toekomstige studenten kunnen vanachter hun computer zo toch een indruk krijgen van de opleidingen en schoolgebouwen van Scalda. Bij de groenopleidingen worden zelfs de geitjes in beeld gebracht en bij de zorgopleidingen de oefenpoppen inclusief infuusnaalden.

Virtuele rondleidingen en vragenrondes

Deze week geeft Scalda dagelijks een virtuele rondleiding door de schoolgebouwen en informatie over de verschillende opleidingen via een livestream op Facebook en hun eigen website.

Directeur Hendrik-Jan van Arenthals vindt het belangrijk dat op deze manier de open dagen toch door kunnen gaan. "Het valt helemaal niet mee om een opleiding te kiezen die mede bepaalt wat je de rest van je leven gaat doen. Sommige studenten weten precies wat ze willen, maar sommige studenten moeten zich nog echt oriënteren. Juist die studenten willen we een manier bieden om toch kennis te maken met de opleidingen en schoolgebouwen."

De aanmelddatum voor de opleidingen is vanwege het coronavirus een maand opgeschort. Eigenlijk zouden studenten voor 1 april hun keuze moeten maken als ze gegarandeerd een plekje op een opleiding willen krijgen. Nu is dat 1 mei. Daar is Van Arenthals blij mee, want de school merkt dat het aantal aanmeldingen achterloopt.

De instroom van internationale studenten loopt voorlopig nog volgens verwachting, maar de definitieve instroom zal afhankelijk zijn van de situatie in augustus. " Yvette Hamerling, HZ University of Applied Sciences

Ook de HZ University of Applied Sciences en University College Roosvelt doen mee aan de nieuwe manier van studievoorlichting geven.

Bij de hogeschool in Vlissingen vertellen docenten en studenten aan toekomstige studenten de komende weken over de verschillende opleidingen op internet. Volgens Yvette Hamerling van de communicatie-afdeling zou je het kunnen zien als een 'online studiekeuzefestival bij iedereen thuis in de huiskamer'.

Effect van coronavirus op aanmeldingen nog niet vast te stellen

De school verzorgt ruim dertig online voorlichtingen. Bij de HZ is de aanmeldperiode verruimd naar 1 juni. Volgens Hamerling is het op dit moment nog te vroeg om te zeggen of het coronavirus effect heeft op het aantal aanmeldingen. "De instroom van aanmeldingen uit Nederland loopt goed, zeker nu er duidelijkheid is over de eindexamens. De instroom van internationale studenten loopt voorlopig nog volgens verwachting, maar de definitieve instroom zal afhankelijk zijn van de situatie in augustus. En die situatie zal per land verschillen."

UCR in Middelburg houdt één online open dag

De UCR in Middelburg kiest voor één online open dag. Op zaterdag 2 mei vinden er verschillende online sessies plaats. Geïnteresseerden kunnen net als bij een normale open dag een ronde 'meelopen' en kunnen samen met ouders, via hun mobiele telefoon, vragen stellen aan professoren.