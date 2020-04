'Nog zeker een jaar rekening houden met maatregelen in een of andere vorm'

Bedrijf Goes (foto: Omroep Zeeland)

De huidige situatie in Zeeland vergelijkt Koppenaal met die in de noordelijke provincies. "Het is vrij rustig." Het coronavirus lijkt minder makkelijk om zich heen te grijpen omdat Zeeland geen megasteden kent of heel drukke tram- en treinstations. Zeeland telt wel relatief veel ouderen die bij de risicogroep horen, maar dat is nog niet terug te zien in hogere sterftecijfers.

'Kwestie van volhouden'

De gedragsregels (vaak handen wassen, binnenblijven als je ziek bent, afstand houden tot andere mensen en niet te veel aan je gezicht zitten) hebben volgens de GGD-arts duidelijk effect. De hoeveelheid besmettingen door één persoon is teruggelopen tot iets minder dan één, en dat is gunstig.

Het betekent volgens Koppenaal vooral dat de huidige discipline moet worden vastgehouden, zodat de cijfers nog een stuk verder kunnen zakken. Ze heeft er begrip voor dat dit sommigen zwaar valt. "Ik zie om me heen wel mensen die het zat zijn." Maar de boodschap is: volhouden, iets anders zit er niet op. Een termijn durft ze daar niet aan te koppelen.

Hetty Koppenaal van de GGD (foto: Omroep Zeeland)

Naar een vaccin dat het virus kan verslaan wordt ondertussen druk gezocht. Koppenaal spreekt van diverse veelbelovende onderzoeken die relatief heel snel gaan. Normaal gesproken duurt de ontwikkeling van zo'n vaccin al gauw tien jaar, nu is de verwachting dat er over één tot anderhalf jaar resultaten zijn. "Tot die tijd moeten we roeien met de riemen die we hebben." zegt de GGD-arts.

Thuistest

Ook aan een thuistest wordt nog gewerkt. Koppenaal weet dat het RIVM druk aan het testen is en verwacht daarover op niet al te lange termijn berichten over. Voor zorgpersoneel, benadrukt ze, zijn er bij de GGD voldoende testen.

