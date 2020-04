Omnium neemt afscheid van papegaaien en wil escape room

Tropisch bos van het Omnium (foto: Omroep Zeeland)

"We zijn nu in overleg met de gemeente Goes over een goede toekomst van het multifunctionele sport- en recreatiecomplex", zegt directeur Bart van den Heuvel. "We hopen dat er voor de zomer een aantal besluiten zijn genomen."

Nu is in ieder geval wel al besloten dat de papegaaien het Omnium gaan verlaten en worden verhuisd naar Stichting Vrolijke Papegaai. De vogels verhuizen omdat ze onvoldoende extra bezoekers naar het tropisch bos hebben weten te trekken en naar verwachting niet passen binnen de toekomstplannen van het bedrijf. De andere vogels, amfibieën, reptielen en vissen blijven in het tropisch bos.

"Het bos staat nu volop in bloei en dat is mooi voor plantenliefhebbers, maar wij moeten ons richten op een breder publiek", zegt Van den Heuvel. "We hebben al lezingen en concerten georganiseerd en daar willen we mee doorgaan." Ook wil het Omnium rondleidingen blijven geven door het tropisch bos.

Bart van den Heuvel, directeur Omnium (foto: Fotogenic)

Nieuw is het plan voor een escape room. "Met een paar aanpassingen kunnen wij dat hier organiseren", legt Van den Heuvel uit. "Vaak wordt aan een escape room ook een thema gekoppeld. Wij zitten te denken aan een escape room met een milieu-thema."

Het Omnium wil een andere koers gaan varen. Het heeft al jaren financiële problemen, investeringen van de gemeente Goes hielpen niet. Slechts tien procent van de verwachte bezoekersaantallen van het tropisch bos werd gehaald.

In een escape room word je met meerdere mensen in een kamer of omgeving gezet waar puzzels en raadsels aanwezig zijn die jij moet zien te ontdekken en binnen een bepaalde tijd moet oplossen.

