Twee coronadoden erbij, nu in totaal 45 Zeeuwen overleden aan coronavirus

De nieuwe cijfers over het coronavirus (foto: Omroep Zeeland )

Dat blijkt uit een lijst per gemeente die het RIVM vandaag heeft gepubliceerd. In Tholen gaat het om elf mensen. Goes komt met acht overlijdens op de tweede plaats in onze provincie en Middelburg is met zeven doden nummer drie. In Vlissingen, Sluis en Hulst zijn ieder vier doden te betreuren, in Reimerswaal en Terneuzen ieder twee en in Kapelle en Veere ieder één.

Er is nog één Zeeuw aan de ziekte overleden, zo blijkt uit een andere RIVM-telling, maar die persoon is nog niet in gemeentelijst opgenomen.

(foto: OZ)

Er blijkt in de afgelopen 24 uur één Zeeuw met corona in het ziekenhuis te zijn opgenomen, een inwoner van Tholen. Het totaalaantal Zeeuwen in het ziekenhuis komt daarmee op 126. Met 35 opgenomen patiënten is de situatie op Tholen het ernstigst.

Meldingen

Ook zijn er sinds gisteren twee meldingen bij gekomen van Zeeuwen die positief werden getest. Dat totaal staat nu op 475.

Kaart

Onderstaande kaart laat zien waar alle opgenomen ziekenhuispatiënten vandaan komen. Klik op de bollen voor de cijfers (absoluut en negatief) per gemeente. Voor de compleetheid van het beeld zijn ook de cijfers van de aangrenzende gemeenten weergegeven.

Kaart niet te zien? Klik dan op deze link.

De gegevens op de kaart vermelden alleen de aantal patiënten die met corona zijn opgenomen. Eventuele ontslagen of overleden patiënten worden niet door het RIVM in deze statistiek meegenomen.

