Eindelijk duidelijkheid: koeien mogen weer de wei in

Koeien op gepaste afstand van elkaar in Veere (foto: Adrie Gideonse)

Met dat besluit komt een einde aan maandenlange onzekerheid voor boeren. Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State in mei vorig jaar dreigde een vergunningplicht voor het beweiden van koeien. Maar volgens de provincies is het beweiden al onderdeel van de huidige vergunning voor stalemissies en zijn extra vergunningen niet nodig.

Gezond verstand

"Fijn dat het gezond verstand nu zegeviert", reageert melkveehouder Wilco Verhage namens de ZLTO. "We hadden eigenlijk niet anders verwacht maar het is goed dat de officiële bevestiging er nu is."

Sommige boeren hadden volgens Verhage al een voorschot genomen op de uitspraak. "De koeien gingen de afgelopen dagen al een paar uurtjes per dag naar buiten."

Een boer rijdt mest uit over zijn land (archieffoto) (foto: Desiree Hoondert)

Maar nog niet alles rondom de stikstofproblematiek is voor de boeren opgelost. Er wordt nog gewacht door boeren op duidelijkheid over bemesting. "We hopen dat er ook een goede uitspraak komt voor het bemesten van het land, want daar wachten we ook nog steeds op", zegt Verhage.