Kinderen in Hulst vrolijken ouderen op met stoepkrijttekeningen

De organisatie Hulst voor Elkaar is de stoepkrijtactie in Hulst gestart. Eerst kregen duizend kinderen in de gemeente stoepkrijt om teksten te schrijven en tekeningen te maken, maar door grote belangstelling kwamen er daar nog eens tweehonderd bij.

"De kinderen hebben superhard hun best gedaan. We zien door heel Hulst dat het een enorm veel resultaat heeft opgeleverd", vertelt Marc de Haas van Hulst voor Elkaar.

'We missen jullie'

Een van de tekeningen die op straat te zien is, is van Brent en Daan uit Hulst. "We missen jullie" schreven zij voor het appartement van hun opa en oma. "Het is natuurlijk wel jammer dat we niet op bezoek mogen" zegt Brent, "maar als wij hier op straat staan en zij staan op het balkon kunnen we alsnog praten".