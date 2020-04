Fusiehaven NSP schrikt van cijfers Rotterdam en houdt rekening met krimp

Directeur Daan Schalk van North Sea Port (foto: Omroep Zeeland)

Schalck schat in dat North Sea Port, dat ontstond na een fusie tussen de havens van Zeeland en Gent, beter bestand is tegen de Corona-crisis dan Rotterdam. "De haven van Rotterdam is sterk verwant aan de petrochemische industrie en aan de overslag in containers. Die sectoren krijgen nu tijdens de coronacrisis forse klappen. Wij hebben juist door de havenfusie tussen Zeeland en Gent een breder pakket."

Geschrokken

Schalck van North Sea Port zegt geschrokken te zijn van de Rotterdamse cijfers. "De coronacrisis hakt er bij ons ook in, maar niet zo hard als in Rotterdam." Zelf ging North Sea Port het eerste kwartaal zes procent omlaag in overslag. "Een achteruitgang van twintig procent zal bij ons geen werkelijkheid worden. Ik denk wel dat we uit gaan komen op tien procent."

Schalck zegt ergens zelfs een beetje verbaasd te zijn hoe goed de aan- en afvoer van goederen in de fusiehaven van Zeeland en Gent op peil blijft. "Je ziet dat maart en april eigenlijk tot nu toe maar een kleine min geven. We voeren veel droge bulk aan voor de industrie. Veel van die bedrijven draaien gewoon door en blijven dus die goederen nodig hebben."

Fusiehaven NSP schrikt van cijfers Rotterdam, directeur Daan Schalk houdt rekening met krimp

Hoe groot de achteruitgang in overslag voor North Sea Port uiteindelijk wordt, moet dus nog blijken. Schalck verwacht de komende drie maanden in ieder geval nog een flinke dip in de aan- en afvoer van goederen. "Het ligt eraan hoe snel we in Europa uit de coronacrisis kunnen komen."