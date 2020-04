Syrische terreurverdachte uit Kapelle mag zieke dochter voorlopig niet zien

De Kasteelstraat in Kapelle waar de verdachte met zijn gezin woonde (foto: Omroep Zeeland)

De advocaat van de verdachte vroeg, net als bij eerdere zittingen, om schorsing van de voorlopige hechtenis van zijn cliënt, maar opnieuw wees de rechtbank dat af.

De dochter van de verdachte heeft kanker en is ernstig ziek. Er was geregeld dat hij haar eens in de drie weken kon zien onder begeleiding van gevangenisbewaarders die met hem meereisden naar Kapelle. Door de coronacrisis is dat echter stopgezet.

Enkelband

De advocaat stelde voor om de verdachte vier weken op vrije voeten te stellen met een enkelband. Hij zou dan twee weken in quarantaine kunnen en vervolgens twee weken bij zijn gezin zijn. De rechtbank vindt echter, hoe schrijnend de situatie ook is, dat de verdenking te zwaar is om hem tijdelijk vrij te laten.

De verdachte zit op de terroristenafdeling van de Penitentiaire Inrichting Vught (foto: ANP)

De Syriër zou onder meer hebben deelgenomen aan de standrechtelijke executie van een Syrische kolonel in 2012. De verdachte heeft bekend dat hij daarbij aanwezig was, maar hij zou er niet aan hebben meegewerkt. Hij wilde de executie juist voorkomen, door de kolonel te ruilen voor zijn broer die gevangen was genomen door het Syrische leger. Volgens de officier van justitie klopt er weinig van dit verhaal, omdat er filmbeelden zijn van de executie. De beelden zouden erop wijzen dat de verdachte wel degelijk betrokken was.

Volgens de officier van justitie is het dossier nu bijna compleet. Het wachten was op onder meer het verhoor van een getuige uit Duitsland. Die heeft zich echter teruggetrokken omdat hij bang is dat zijn familie iets wordt aangedaan. Het is niet de eerste getuige die niet meer mee wil werken uit angst voor de verdachte, zo zei de officier van justitie. De verdachte liet overigens weten dat de getuigen niets zal overkomen en dat ze veilig zijn.

Aanhouding in Kapelle

De terreurverdachte werd op 21 mei in Kapelle aangehouden. Hij kwam daar vijf jaar geleden met zijn vrouw en zeven kinderen wonen. De verbazing in het dorp was groot. De volgende zitting staat gepland voor 18 juni. Dit zal opnieuw een tussentijdse zitting zijn, er is nog geen zicht op een datum voor de inhoudelijke behandeling.