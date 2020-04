Tot nu toe 19 overlijdens en 79 besmettingen in Zeeuwse verpleeghuizen

Het is aan te nemen dat er meer besmettingen zijn, maar omdat niet iedereen wordt getest is dat niet te meten.

Meeste overlijdens in Goes

Het is voor het eerst dat de Zeeuwse verpleeghuizen cijfers geven over het aantal besmettingen. Wat opvalt is dat het aantal overleden patiënten het hoogst is in Goes, daar zijn in de afgelopen weken elf verpleeghuispatiënten overleden die besmet waren met het coronavirus. Op Tholen overleden er vier bewoners van verpleeghuizen, en in Middelburg, Vlissingen, Hulst en Terneuzen ging het in totaal om vier bewoners, in iedere stad een.

In de gemeenten Noord-Beveland, Veere, Borsele en Kapelle zijn nog geen besmettingen geconstateerd in de verpleeghuizen. De bedoeling is dat nu wekelijks bekend wordt gemaakt hoe het met de cijfers in verpleeghuizen zit.

Overzicht per gemeente

gemeente besmettingen doden herstelden Schouwen-Duiveland 1 0 1 Tholen 28 4 0 Noord-Beveland 0 0 0 Veere 0 0 0 Middelburg 2 1 0 Vlissingen 3 1 2 Goes 31 11 0 Borsele 0 0 0 Kapelle 0 0 0 Reimerswaal 7 0 7 Hulst 2 1 1 Terneuzen 4 1 0 Sluis 1 0 1

Eerder vandaag werd bekend dat het aantal overlijdens in Zeeuwse verpleeghuizen en andere instellingen in vier weken tijd met acht procent steeg. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Omdat er in vier weken tijd gewoonlijk zo'n tachtig tot honderd mensen in Zeeuwse instellingen overlijden, is deze toename niet uitzonderlijk.

Brabant

De toename van de sterfte in Brabantse instellingen is veel groter dan in Zeeland, namelijk 79 procent in vier weken. Dat is uitzonderlijk hoog en is vrijwel zeker te wijten aan besmettingen door het coronavirus.

