Goedemorgen! Brand in Vlissingen, zorgschorten en praten over compensatie voor marinierkazerne

Brand woning Irislaan Vlissingen (foto: HV Zeeland)

In de Irislaan in Vlissingen heeft gisteren een felle brand gewoed in een woning. De brandweer had de brand binnen een uur onder controle maar kon niet voorkomen dat er voor de bewoners tijdelijk opvang moet worden geregeld.

Vrijwilligers naaien zorgschorten voor Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen mondkapjes zijn nodig in de zorg, ook zorgschorten kunnen ze goed gebruiken. Daarom zijn zeventig vrijwilligers momenteel bezig zorgschorten te maken voor het Adrz in Goes. De dames maken 1500 van die schorten, voor personeel en bezoekers. Die kunnen ze gebruiken om zich te beschermen tegen het coronavirus.

Compensatie marinierskazerne

En weer een nieuw hoofdstuk in het boek dat de marinierskazerne heet. Vandaag wordt aan de speciale gezant Bernard Wientjes verteld hoe de compensatie vanuit Den Haag er uit moet komen te zien. Wientjes meldt zich daarvoor deze ochtend in de Provinciale Staten.

Mariniers tijdens een training op de huidige marinierskazerne in Doorn (foto: ANP)

Het coronavirus heeft ook in Zeeuwse verpleeghuizen voor slachtoffers gezorgd. In totaal zijn er negentien verpleeghuispatiënten overleden die besmet waren met het coronavirus. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in de Zeeuwse verpleeghuizen is 79. Minstens twaalf verpleeghuispatiënten zijn inmiddels herstellende.

Een nieuwsgierig schaapje in Veere (foto: Adrie Gideonse)

Weer

Er is vandaag opnieuw veel zon met wat hoge bewolking, maar vanavond neemt de bewolking belangrijk toe en komende nacht is er kans op een bui. Maximum vanmiddag van 18 tot 21 graden en een matige wind uit oost tot noordoost.