Klopt het beeld dat Zeeuwen hebben van toeristen eigenlijk wel?

Toeristen op het strand bij Oostkapelle (foto: ANP)

Bijna een kwart van de Zeeuwen verwacht dat er meer wrijving zal ontstaan als er meer toeristen komen. Een op de vijf Zeeuwen heeft het idee dat er meer criminaliteit is in de eigen gemeente door toeristen. Uit onderzoek blijkt dat wat genuanceerder te liggen.

Kijk je naar overlast en zoom je in op de werkgebieden van politieteams Walcheren, Oosterscheldebekken en Zeeuws-Vlaanderen valt op dat alleen Walcheren soms wat hoger scoort dan het landelijk gemiddelde. Dit betreft verkeersoverlast (en dan in het bijzonder parkeerproblemen) en overlast van horecagelegenheden.

Toeristen betekenen geld

Veel mensen zijn het ermee eens dat de economie in hun gemeente versterkt wordt door toerisme en dat de voorzieningen ook beter zijn dan ze zouden zijn zonder de inkomsten van bezoekers. Onderzoeker Harm IJben: "Toerisme heeft veel gebracht wat ten goede komt aan de inwoners."

Hij denkt dat als het toerisme wegvalt, dat op de lange termijn gevolgen zou kunnen hebben voor de voorzieningen.

Maar ook drukte

Toch zijn er ook nadelen aan toerisme. Een deel van de inwoners en bezoekers geeft aan dat het te druk wordt in hun dorp of stad. Dit is een minderheid en het verschilt per plaats en gemeente. Bijvoorbeeld in de gemeente Sluis, waar dit percentage varieert van 27 procent in Aardenburg tot 57 procent in Zuidzande. En in Domburg vindt 59 procent van de respondenten dat het te druk wordt door toerisme.

Toeristen zorgen voor een betere economie in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Uit het inwonersonderzoek blijkt dat meer dan de helft (53 procent) van de Zeeuwen vindt dat er door toerisme meer verkeersproblemen zijn in hun gemeente. Bij deze vraag was sprake van zeer grote lokale verschillen.

Verkeersproblemen

Zo worden de verkeersproblemen veel meer benadrukt in woonplaatsen waar de hoofdroute door de kern loopt, zoals in Grijpskerke (85 procent), Aagtekerke (83 procent) en Zuidzande (84 procent). En in woonplaatsen waar sprake is van veel parkeerdruk worden de verkeersproblemen door toerisme ook breed benoemd. Voorbeelden zijn Veere (85 procent), Domburg (83 procent) en Sluis (75 procent).

Deze gevoelens komen overeen met de werkelijkheid. 95 procent van de toeristen komt met de auto naar Zeeland. Wat betekent dat er in de zomer 25 procent meer auto's rijden op de A58 dan in de winter. Op een weg als de N61 in Zeeuws-Vlaanderen rijden in de zomer 77 procent meer auto's en op de N57 stijgt het aantal voertuigen zelfs met 122 procent.