Stralingsplatform wil niets te maken hebben met branden in zendmasten

Een noodzendmast wordt opgebouwd in Veldhoven nadat de vaste zendmast door brand vernield was (foto: ANP)

In Nederland is deze maand al zeker dertien keer brand gesticht in zendmasten. De politie weet nog niet of het om dezelfde persoon of personen gaat en waarom de masten in brand worden gestoken. Het Zeeuws platform noemt die brandstichtingen crimineel.

5G en het coronavirus

Vermoed wordt dat het motief van de brandstichters te maken heeft met de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat die straling slecht is voor de gezondheid en het coronavirus verspreid, ook al is daar geen enkel bewijs voor.

Ook Adri Spruijt van het Zeeuws Platform Stralingsrisico wil niets van die geruchten weten. "Er is geen bewijs voor en in Nederland staan er nauwelijks of geen masten waar geen 5G in zit."

Het Zeeuws Platform Stralingsrisico is al jaren bezig om mensen die last hebben van straling op weg te helpen en is ook in gesprek met overheden, onderwijs- en zorginstellingen. Het platform probeert instanties te informeren over mogelijke gezondheidseffecten van stralingen.

Geen baat bij brandstichting en nepberichten

"Met instanties en overheden zijn we goed in gesprek en we maken ook vorderingen op sommige punten", vertelt Spruijt. "Nu allerlei nepberichten en complottheorieën verspreid worden, denken we dat dat onze zaak geen goed doet en zeker ook niet de mensen die gedupeerd zijn door straling."

Wel is Spruijt sceptisch over de introductie van 5G in Nederland. Hij zegt dat er geen grondig onderzoek gedaan is naar mogelijke klachten. "Dat is kwalijk en in feite een misstap van de overheid in het kader van zorgplicht."