Yentl en de Boer brengen single uit met Jenny Arean

Het lied ging op 9 april 2019 in première op de Avond van de Kleinkunst in Amsterdam. Beide liedjes zijn nu als gezamenlijke single verschenen.

Het Is Begonnen is te zien als een antwoord op Het Is Over. Dat lied gaat over een vrouw die door haar man wordt bedrogen. Yentl en de Boer zingen over de ervaringen van de jonge maîtresse uit het eerste lied.

Ontroerender

Christine de Boer: "Ons vervolg grijpt veelvuldig terug op details uit het origineel, de liedjes vertellen samen het hele verhaal. Daarom zijn we ontzettend blij dat Jenny bereid was het lied na al die jaren voor deze combi-single opnieuw op te nemen". Yentl Schieman: "De verstreken tijd en extra levenservaring maken deze nieuwe vertolking van het nummer nog ontroerender".

Aan het project zitten nog meer Zeeuwse aspecten. Het nummer Het Is Over is geschreven door Harry Bannink & Annie M.G. Schmidt. Voor Het Is Begonnen leverde de Zeeuws-Vlaamse gitarist Laurens Joensen aanvullende arrangementen.

Beide helften van het cabaretduo zijn vorig jaar bevallen van hun eerste kindje. Deze gezamenlijke single met Jenny Arean is de eerste release sinds hun zwangerschapsverlof.