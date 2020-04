Dierenartsen rekenen op gezond verstand van boeren

De dierenartsen doen hun best om de risico's zoveel mogelijk in te dammen en afstand te houden, maar dat kan lang niet altijd. Tijdens de behandeling is er vaak hulp nodig van de eigenaar. Bijvoorbeeld als een koe moet kalven of als een dwerggeitje een spuit moet krijgen. Dan moet het dier in bedwang worden gehouden door de eigenaar.

Dierenartsen doen hun best

Beert Oostenbrug van Dierenartsencombinatie Overschelde controleert vandaag de koeien bij kaasboerderij Schellach bij Middelburg. Hij trekt de normale outfit aan voor het bezoek. Laarzen en een overall. Samen met medewerker Siemen van de boerderij loopt hij naar de koeienstal. Ze blijven keurig meer dan anderhalve meter uit elkaar. Oostenbrug stapt achter de koeien, Siemen blijft voor de dieren staan.

Bij bezoek aan kaasboerderij houden arts en medewerker ruim afstand (foto: omroep zeeland)

Wanneer de dierenarts zijn plastic armbescherming heeft omgedaan, legt hij uit wat er anders is dan normaal: "Zonder corona had Siemen nu naast me gestaan om de staart van deze koe omhoog en opzij te houden. Nu doe ik dat zelf."

Bij situaties waar er echt geen anderhalve meter afstand genomen kan worden, rekenen de Zeeuwse dierenartsen op het gezond verstand van de eigenaren, zegt Oostenbrug. "Wanneer iemand verkouden of ziek is dan verwacht ik dat diegene er niet bij is wanneer ik een visite doe en dat er iemand anders wordt geregeld, die wel gezond is.

Dierenarts Beert Oostenbrug heeft nu niemand naast zich bij koeiencontrole (foto: omroep zeeland)

Oostenbrug krijgt geen commentaar op het ontbreken van mondkapjes en beschermbrillen als hij op locaties is. "Ik denk dat dat komt doordat de brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD) en de overheid nog geen advies hiertoe hebben gegeven. Wanneer dat wel gebeurt, dan volgen we dat uiteraard op."

Zijn dieren besmettelijk?

De dierenartsen volgen met veel belangstelling het onderzoek naar de mogelijke risico's van besmetting door dieren. Er zijn enkele gevallen gemeld van huisdieren die corona zouden hebben, en in Amerika zou een tijger in de dierentuin besmet zijn.

Oostenbrug zegt dat hij weinig kan toevoegen zolang het onderzoek loopt. Maar op de vraag wat het betekent wanneer dieren wel het virus kunnen overdragen heeft hij een stellig antwoord:"Dat zou alles veranderen. Het zou een heel nieuw hoofdstuk in deze crisis betekenen."