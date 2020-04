Vlissingen blijft erbij: gevel Reptielenzoo Iguana moet in één kleur

De veelkleurige gevel van Reptielenzoo Iguana in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Sinds 2018 heeft de reptielenopvang meerdere kleuren op de gevel en dat mag niet. Volgens de gemeente was tijdens het verven al bekend dat dit helemaal niet was toegestaan en heeft Iguana dat willens en wetens tóch gedaan. Dat schrijft het dagelijks gemeentebestuur in antwoord op vragen van de 50PLUS-fractie naar aanleiding van de petitie voor het behoud van de kleuren.

'Geen redenen om af te wijken van advies'

De 50PLUS-fractie riep de gemeente op om het advies van de monumentencommissie naast zich neer te leggen, maar het gemeentebestuur wijst die suggestie van de hand. Volgens het college van burgemeester en wethouders waren de voorwaarden al in 2018 duidelijk en zijn er dus geen redenen om af te wijken van het advies.

Dat betekent ook dat de dwangsom die Iguana boven het hoofd hangt als de kleuren niet worden overgeschilderd niet van tafel is. Tegelijkertijd blijkt ook uit het antwoord van de gemeente dat er nog wel een mogelijkheid is voor nieuwe gesprekken tussen Iguana en de monumentencommissie.

Eerdere gesprekken liepen telkens vast

Eerdere gesprekken tussen Iguana en de monumentencommissie van de gemeente hebben tot nu toe echter nog niet tot een oplossing geleid. Volgens Ad Bom van de reptielenzoo liepen die gesprekken steeds op dezelfde punten muurvast.

De gemeente betreurt het dat in de berichtgeving over deze kwestie in de media een negatief beeld is ontstaan van de monumentencommissie. "In de mediaberichtgeving heeft de monumentencommissie veel kritiek en een eigenzinnige rol toebedeeld gekregen. Dit beeld is onjuist en moet worden rechtgezet", aldus het gemeentebestuur.

