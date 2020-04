'Het wordt spannend, want we snakken nu al naar water'

Natuurgebieden drogen uit door weinig regen en veel wind (foto: Natuurmonumenten)

Op 12 maart viel er voor het laatst enige neerslag van betekenis. Sindsdien is het gortdroog en op een enkele bui na blijft het ook de komende twee weken droog. Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt Waterschap Scheldestromen. "Het grondwaterpeil is nog op orde, maar het oppervlaktewater (sloten) staat te laag", zegt Denis Steijaert.

Beregenen gebeurt met oppervlaktewater. Als dat door een te laag peil in de sloten niet meer mag, kan grondwater gebruikt worden, maar dat mogen alleen boeren die daar een vergunning voor hebben. Bovendien kan het alleen op plekken waar het grondwater niet is verzilt.

'Het wordt heel spannend'

Veel boeren zijn dus afhankelijk van oppervlaktewater, en dus van regen. Wanneer die regen uitblijft, dreigt de oogst te mislukken. "Het wordt heel spannend", zegt Steijaert. "Tot en met begin mei gaat er geen neerslag van betekenis vallen. De zomer zal het verschil maken." Deze uitspraken deed Steijaert in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer.

1976 was het droogste jaar tot nu toe. Toen was er op het hoogtepunt een neerslagtekort van 363 millimeter. Ter vergelijking: het neerslagtekort van dit moment staat op 42 millimeter, maar het neerslagtekort is nu wel groter dan op 17 april in 1976. Als de regen uitblijft, stevenen we dus volgens Steijaert af op een nieuw droogterecord.

Vaker perioden van droogte

In de zomer van 2018 leek Zeeland ook op koers te liggen voor een nieuw droogterecord. Toen bleef, ondanks de lang aanhoudende droogte, een nieuw droogterecord in Zeeland uit. Maar veel boeren zagen hun oogst verpieteren door de droogte. Ook vorig jaar was er op veel plekken een neerslagtekort. De verwachting is ook dat lange perioden van droogte in de toekomst vaker voor zullen komen.

