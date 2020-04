Terrein Thermphos zeven jaar na faillissement fosforvrij

Het voormalig Thermphos-terrein is forsforveilig gemaakt (foto: Citters Beheer B.V.)

Op 21 november 2012 werd Thermphos failliet verklaard. De schoonmaak van het terrein bleek een dure en complexe klus en heeft in de loop van de tijd flinke vertraging opgelopen. Eerder was het de bedoeling dat het terrein in mei 2016 helemaal gesaneerd zou zijn. Die datum werd vanwege verschillende tegenslagen steeds opgeschoven.

In 2017 werd Diederik Samsom door het kabinet aangewezen om als voorzitter van een commissie de sanering van het terrein onder de loep te nemen. Hij adviseerde het Rijk, North Sea Port en de provincie om de resterende 87 miljoen euro die nog nodig was voor de schoonmaak door drieën te delen.

Moeilijkste deel afgerond

VCB meldt dat het moeilijkste onderdeel van het project is afgerond. Het bedrijf heeft het materiaal dat met fosfor besmet was, gecontroleerd verbrand. Het product dat na de verbranding overbleef, is gecontroleerd opgeslagen. Fosforslik en fosfor dat in tanks, vaten en leidingen zat, is verbrand in een speciale oven.

Het project heeft vertraging opgelopen, omdat er twee tot drie keer zoveel materiaal verwerkt moest worden dan vooraf werd aangenomen, zegt VCB.

Voor verschillende oud-medewerkers zit het werk op het terrein van Thermphos er definitief op. Een aantal van hen heeft de afgelopen jaren geholpen bij het fosforvrij maken van het terrein en het ontmantelen van de fabrieken. Twee maanden geleden werd de fosforfabriek met explosieven tot ontploffing gebracht.

VCB verwacht dat eind 2020 alle werkzaamheden op het terrein zijn afgerond. Daarna wordt het terrein overgedragen aan North Sea Port en kunnen nieuwe bedrijven er bouwen. Volgens VCB zijn er meerdere geïnteresseerden om zich op een deel van het terrein te vestigen.

