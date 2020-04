Zeeuwse zeehonden niet meer naar Stellendam maar naar Pieterburen

Grijze zeehond op het strand van Renesse (foto: Sandra Andeweg uit Renesse)

"Wij kunnen onze vrijwilligers niet garanderen dat ze op anderhalve afstand van elkaar blijven", zegt Vincent Serbruins van A Seal. "Dat is niet haalbaar. Om een zeehond goed te kunnen verzorgen is er nauw contact nodig tussen onze mensen en het dier." Daarom worden de zeehonden die zorg nodig hebben nu naar Pieterburen gebracht. Twee Zeeuwse zeehonden maakten in de afgelopen tien dagen de reis naar de provincie Groningen.

Langer transport

"Dat is een langer transport dan normaal", weet Serbruins. "Het belangrijkste is dat de zeehond goed wordt gekoeld onderweg. Dat doen we door de flippers nat te maken." Daarnaast wordt er vaker onderweg gestopt om te kijken of het goed gaat met het dier.

Twee zeehonden (foto: Hans Huvers uit Koudekerke)

Vincent Serbruins van A Seal legt uit waarom de zeehonden naar Pieterburen gaan

Serbruins merkt wel dat er minder zeehonden hulp nodig hebben dan normaal. "De dieren hebben nu de kans om te herstellen op het strand, omdat er veel minder mensen bezig zijn langs de kust."

Visnet

Toch gaat het werk natuurlijk gewoon door. "Van de week hadden we nog een zeehond met een visnet rond z'n nek", zegt Jaap van Hiele van het reddingsteam zeezoogdieren Zuidwest. Na contact met A Seal - adviseren kan nog wel - is het net weggesneden en de wond ingespoten met spray om infectie tegen te gaan. Het dier is op een rustige plek weer vrijgelaten.

Ook worden er nog steeds opgevangen zeehonden vrijgelaten, alleen gebeurt dat nu wel zonder publiek.