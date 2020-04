Dronken automobilist probeert agent te bijten

Een agent neemt een blaastest af. (foto: ANP)

De man was rond 00.30 uur betrokken bij een vechtpartij in huiselijke kring in Hansweert. Twee vrienden kregen volgens de politie ruzie, wat uitmondde in een flinke vechtpartij. Toen de agenten aankwamen, was de vechtpartij klaar. De dronken vrienden hadden verder geen hulp nodig, waarop de agenten vertrokken.

Rond 02.00 uur zagen dezelfde agenten een auto rijden, die ze eerder in de straat hadden gezien bij de vechtpartij in Hansweert. De auto slingerde op de Oude Rijksweg van links naar rechts en reed bijna tegen de vangrail aan. Een tweede politie-eenheid werd opgeroepen, waarna de auto op de aan de kant werd gezet. De bestuurder bleek een van de mannen die betrokken was bij de vechtpartij.

De bestuurder, een 27-jarige man uit Bergen op Zoom, wilde niet meewerken aan een alcoholcontrole. Toen agenten hem wilde aanhouden, verzette hij zich hevig en probeerde een van de agenten te bijten. Uiteindelijk konden ze hem in boeien slaan. Uit een ademanalyse bleek dat de man bijna vier keer te veel had gedronken. De man zit nog vast en wordt zaterdag verhoord. De agent heeft aangifte tegen de man gedaan.