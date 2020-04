Emergis is klaar voor opvang coronapatienten

Zorgprofessionals van Emergis kunnen de cliënten opgevangen, verzorgen en begeleiden op de speciale corona-afdeling, ook wel de corona-cohortafdeling, genoemd.

Ook is er een aparte afdeling voor mensen die door het coronavirus ernstig verzwakt zijn en zeer intensieve zorg nodig hebben.

Veertig bedden

Op de corona-cohortafdeling is plaats voor zo'n veertig cliënten. Voor de duidelijkheid: het gaat om cliënten die intern bij Emergis wonen. Dus in de kliniek in Kloetinge of in een woonvorm van Emergis.

'Coronaproof' busje

Zeven dagen per week is er van 08.30 tot 17.00 uur een 'coronaproof' busje beschikbaar. Die kan de cliënten vervoeren van één van de woonvormen in de provincie naar de speciale corona afdeling.



Emergis zegt ook cliënten van GGZ instellingen uit Brabant te kunnen opvangen en eventueel van andere Zeeuwse zorgaanbieders als Zeeuwse Gronden. De afdeling is ingericht in de hoofdvestiging in Kloetinge.

Geen besmettingen

Tot nu toe zijn er noch besmettingen bij het personeel geconstateerd noch bij de cliënten die intern wonen. Directeur zorg Ralph Gillissen is er trots op: "Cliënten, personeel en familie houden zich goed aan de regels. Dat helpt, maar het is ook een beetje geluk hebben."

Emergis behandelt zo'n 500 cliënten intern. Dat wil zeggen dat die mensen tijdelijk wonen in de kliniek in Kloetinge of in één van de (beschermende) woonvormen elders in de provincie.

Emergis behandelt ook wekelijks 2.000 tot 3.000 Zeeuwen die psychische klachten hebben, maar nog thuis wonen. Met hen verloopt het contact nu vooral telefonisch.

De instelling in Kloetinge heeft ook een speciale telefoonlijn geopend voor mensen die een praatje willen maken of zich zorgen maken.

