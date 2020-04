Een bijzonder tweeluik over Joodse families in ZeeDoc

Het bruidspaar Maurits Schaap en Rivka Bedak augustus 1945 (foto: oz)

Maurits Schaap (Rotterdam 1907-Jeruzalem 2001) heeft voor de oorlog al banden met Zeeland: als handelsreiziger komt hij regelmatig in Axel.

Met de familie Naeije van de gelijknamige winkel in woninginrichting ontstaat een warme vriendschapsband. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt

doet Geleijn Naeije een bijzonder aanbod: "Weet dat wij er altijd voor je zijn." Dat was geen loze belofte. Na verschillende reddingspogingen vanuit

onverwachte hoek, is de situatie in Rotterdam in 1943 onhoudbaar geworden. Maurits is welkom, en zijn broer en oude vader ook. Beneden is de

winkel, op de bovenste verdieping is een geheime schuilplaats gemaakt.

Maurits Schaap 1933 (foto: Omroep Zeeland)

Documentairemaker Rebecca van Wittene:" Ik kreeg een bak met filmmateriaal. Er waren twee lijnen: achterhalen wie te zien waren en hoe vertaal je dat tot een verhaal. Ik had wel vijftien uur met filmbeelden. Dan moet je veel weggooien en een vorm vinden om het verhaal te vertellen. Het is een ingewikkelde manier want het moet historisch ook kloppen."

Vijftien uur filmmateriaal werd gereduceerd tot veertig minuten

