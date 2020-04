Frietjes eten voor het goede doel

De zaken lopen voor de broers best wel goed. Toon: "Het was eigenlijk een eenmalige actie, maar nu zijn we al voor het derde weekend aan het snijden. Het is een beter succes dan we dachten." Broer Dirk is blij dat zijn aardappelen op deze manier nog een bestemming krijgen. "Anders gaan ze naar de veevoeder of weer uitgereden worden op het land. Ik vind dit een betere bestemming voor een product waar je een heel jaar aan hebt en een jaar tijd in hebt gestoken."

Koop onze Oogst

Andere boeren proberen het ook. Boerenbelangenvereniging ZLTO heeft daarom de Facebookpagina Koop onze Oogst in het leven geroepen. Hier kunnen boeren hun overschotten op delen, in de hoop ze te verkopen. Uit Zeeland worden vooral frietaardappelen aangeboden, laat Marjon Krol van de ZLTO weten. "Uien kunnen vaak nog hun weg vinden naar de supermarkt, maar frietaardappelen is een horecaproduct. In een restaurant krijg je bijna overal friet bij, thuis eet je toch anders. Die hoeveelheid is niet te vergelijken met de afzet naar de horeca. Bovendien is het niet alleen in Nederland zo, het is een internationaal probleem." Krol hoopt dat na deze crisis de consument zich bewuster is van de korte ketens en dat er vaker dichtbij huis wordt gekocht. "We zien dat de lokale producten nu meer in trek zijn. Ook vinden meer mensen de boerderijwinkels. Dat is een goed teken."

ls we alle aardappelen die in het land nog liggen te wachten op moeten eten, moeten we in Nederland elke dag friet eten." Dirk Steijaert, aardappelteler en frietverkoper

Daarnaast zijn er nog andere initiatieven, zoals maaltijdboxen waar boeren hun producten in kwijt kunnen. In Zeeuws-Vlaanderen heb je bijvoorbeeld Support your locals. Omdat er zoveel initiatieven zijn ontstaan, heeft Zeker Zeeuws ze verzameld op een website. Karin Witkam: "Denk dan ook aan Zeeuwse brouwerijen en visbedrijven met schaal- en schelpdieren die normaal geëxporteerd worden. Er worden veel bedrijven in de provincie getroffen, wij willen ze een podium bieden."

Elke dag friet

Zo'n negenhonderd ton hebben de Steijaerts ook nog op contract liggen, voor verwerking door frietfabrieken. Of ze met deze snij-actie van de frietaardappelen af komen die voor de vrije markt bedoeld zijn weten ze niet. Dirk: "Als we alle aardappelen die in het land nog liggen te wachten op moeten eten, moeten we in Nederland elke dag friet eten."