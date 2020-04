Uit het sportarchief: Haantjesgevecht in Omloop van de Braakman

Raadtgever (45) zegt nu dat de winst in de Omloop van de Braakman in 2004 zijn mooiste overwinning uit zijn carrière was. Het was een zwaarbevochten zege waarvoor alles uit de kast werd gehaald. Franse, toen al twee keer winnaar van de Braakman, wilde zijn derde winst pakken, maar had een taaie tegenstander aan Raadtgever.

Op de fiets werd de grens van het toelaatbare opgezocht. Met nog zestien kilometer te gaan gooide Raadtgever de deur volledig dicht voor Franse, die daar nu zestien jaar later om kan lachen. "Ik had net een gat dicht gereden", zegt Raadtgever. "En François wilde meteen weer demarreren en ik dacht: 'Nu even niet.'"

Rode kaart

Raadtgever kreeg van de jury een waarschuwing vanwege de actie, maar mocht wel doorfietsen. "Het was een slimme actie", geeft Franse nu toe. "Maar op dat moment was het niet leuk, Wonder boven wonder bleef ik nog op de fiets. Bij voetbal was het een rode kaart geweest."

Raadtgever en Franse blikken terug op Omloop van de Braakman van 2004

"Ik wist dat Raadtgever heel rap was", zegt Franse. "Hij had toen gewoon een superdag want anders houd je dat niet vol in de laatste dertig kilometer." In het centrum van Philippine moest een sprint beslissen wie de editie van de Omloop van de Braakman ging winnen. "Ik kwam er nog dichtbij", zegt Franse. "Maar je moet ook een klein beetje geluk hebben en dat had ik die dag niet."

Nu zestien jaar later blijkt de winst van Raadtgever nog meer speciaal dan dat die in 2004 al was. Tot nu toe kwam er nooit meer een Zeeuwse winnaar van de Zeeuws-Vlaamse wielerkoers.

Zelf iets terug zien

