Zoon overleden coronapatiënt: 'Het ging allemaal zo snel'

Voor Roland van Tilborg uit Sint-Maartensdijk was het het coronavirus tot vorige week eigenlijk een ver-van-zijn-bed-show. "Maar toen de arts Covid-19 constateerde bij mijn vader had ik in mijn achterhoofd al een beetje het gevoel dat het niet goed meer zou komen."

Geen IC

Jan wordt opgenomen in het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom. Al meteen is duidelijk dat Jan niet in aanmerking zou komen voor de IC. "Dat is erg", zegt Roland. "Zeker omdat hij nog vitaal en ontzettend levenslustig was."

Jan en zijn zoon Roland van Tilborg (foto: Facebook)

Van Tilborg krijgt beademing, maar het gaat met de dag slechter met hem. "Ik ben als laatste nog bij 'm geweest. Hij groette me en zei: 'Tot de volgende keer', maar het is het laatste moment dat ik hem levend heb gezien."

Houd afstand

Van woensdag op donderdag overlijdt Jan van Tilborg. Het confronteert zijn zoon hard met het coronavirus wat zo hard en snel kan toeslaan. "Echt mensen, houd zoveel mogelijk afstand van elkaar en volg de regels." Voor Roland is het niet duidelijk hoe hij het coronavirus heeft opgelopen.

Jan van Tilborg (foto: Facebook)

Op deze zondag is hij druk met het uitzoeken van foto's voor zijn crematie. Het echte besef is er nog niet. "Wanneer straks het leventje weer een beetje normaal wordt, dan zal ik de gesprekken met mijn vader missen. Er gaat nog wel een grote klap komen als het gemis er echt is."

Dank aan Bravis

Roland van Tilborg is dankbaar voor het personeel van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom, die de laatste dagen zijn vader goed hebben verzorgd. Aanstaande dinsdag wordt Jan van Tilborg gecremeerd.