VRZ zoekt naar manier om de recreatiesector weer te openen

Na vijf weken van 'intelligente lockdown' wil de VRZ de recreatieve sector weer voorzichtig open laten gaan. "We hebben natuurlijk gezegd de zorgcapaciteit in Zeeland moet niet overbelast worden, maar dat heeft geholpen", zegt Lonink. De vraag is nu hoe die toeristen weer kunnen worden ontvangen.

Volgens Lonink wil de toeristische sector in Zeeland niet gelijk volledig open uit angst om ook het hoogseizoen volledig dicht te moeten. Lonink: "Ze zeiden: stel dat we in een keer helemaal open gaan, dan komt er weer een grote stroom. Dan heb je best kans dat je over een aantal weken weer een nieuwe piek met ziektegevallen hebt."

Versoepeling maatregelen

Dinsdag maakt het kabinet bekend welke maatregelen na 28 april van kracht zijn in Nederland. Lonink verwacht niet dat bijvoorbeeld restaurants en kroegen gelijk weer open gaan. Wel verwacht Lonink dat er een versoepeling komt rondom bijvoorbeeld scholen, jeugd, evenementen en contactberoepen als de kapper en tandarts. "Om dat toch weer een beetje op gang te krijgen", aldus Lonink.

Het baart Lonink wel zorgen hoe de jeugd met de maatregelen omgaat. "Omdat ze zich vervelen en in groepen samenkomen", aldus Lonink. "Blijkbaar kunnen we hen niet goed bereiken."

Gisteren besloot de VRZ om de Boulevard in Vlissingen en Perkpolder af te sluiten voor verkeer. "Gisteren kwam er opeens toch weer een opleving", legt Lonink het besluit uit om alsnog die gebieden af te sluiten. "Het is niet uit genoegen dat we dat doen, maar alleen als het noodzakelijk is."

Afgelopen nacht deelden agenten alleen in Goes al 28 boetes uit aan mensen die zich niet aan coronamaatregelen hielden. Hoeveel boetes er in totaal uitgedeeld zijn afgelopen weekend, weet Lonink nog niet. "Maar we zien wel dat we vaker op moeten treden", voegt Lonink daar aan toe.

Bewapening boa's

In het veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio's in Nederland wordt morgen gesproken over hoe zij buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) beter kunnen beveiligen tegen agressie. In bijvoorbeeld Rotterdam klinkt de oproep om boa's te beveiligen nadat een aantal van hen mishandeld is door een groep jongeren.

Ook in Zeeland krijgen boa's volgens Lonink te maken met agressie. "Maar over het geheel genomen vind ik dat het meer incidenten zijn dan dat je het stelselmatig tegenkomt." Volgens de burgemeester van Terneuzen kunnen de boa's en de politie de situatie nog goed aan.

Meivakantie

Morgen begint de meivakantie in Zeeland. Volgens Lonink is het niet nodig om daar extra maatregelen voor te nemen. "De oproep van Rutte om zoveel mogelijk thuis te blijven, blijft staan", aldus Lonink. "Daar maak ik me geen zorgen over, Zeeland is zo goed als leeg."

Luister hieronder naar het gesprek met Jan Lonink over de coronamaatregelen:

weekendterugblik VRZ 19/4

