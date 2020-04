Red de bijen door ze te tellen

Met telformulier, bijengids en pen in de aanslag loopt ecoloog Lucien Calle door zijn tuin in Vogelwaarde op zoek naar verschillende bijensoorten. "We hebben heel veel bloemen en nestgelegenheid zoals een bijenhotel waardoor er hier bijna altijd bijen te vinden zijn", vertelt Calle. Na een half uurtje heeft hij 42 bijen geteld. "Bijen houden van zon en zo nu en dan is het bewolkt vandaag, dus gezien de weersomstandigheden ben ik best tevreden met het resultaat."

Opvallende resultaten

Vorig jaar zijn er in totaal 54.000 bijen geteld in Nederland en tijdens de eerste Nationale Bijentelling in 2018 waren dat er 40.000. Opvallend aan de aantallen is dat er per teller ongeveer evenveel bijen geteld zijn in 2018 en 2019 namelijk tien per persoon. "De steekproef wordt gehouden door veel mensen en daar nemen ze het gemiddelde van. Het gemiddelde zal van het ene en het andere jaar niet zoveel afwijken tenzij het slecht weer is", zegt Calle.

Een overzicht van waar de bijen in Nederland al geteld zijn

Iedereen kan in principe meedoen met de Nationale Bijentelling want je hoeft geen verstand van bijen te hebben. "De achterliggende gedachte is dat de vonk een keer overslaat en dat mensen het leuk vinden en geïnteresseerd raken in de bij. De wetenschappelijke waarde zit in de hoeveelheid tellers dus hoe meer hoe beter", aldus Calle.

Ecoloog Lucien Calle telde vanochtend 42 bijen in zijn tuin (foto: Omroep Zeeland)

Om een steentje bij te dragen aan het welzijn van de bij heeft Calle het volgende advies: "Plant inheemse bloemen in de tuin want die hebben betere nectar voor de bij of plaats een bijenhotel. Verder is het van belang dat je een gevarieerde tuin hebt dus met zowel zon als schaduw."

Bescherming

De helft van de 358 bijensoorten in Nederland is bedreigd en dat komt mede door de klimaatopwarming, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de neerslag van stikstof. Met de resultaten van de Nationale Bijentelling kunnen wetenschappers ontdekken wat de bijen nodig hebben en ze op die manier beter beschermen. Meetellen kan nog tot vanavond 20:00 uur.

