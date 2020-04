Chef-kok: 'Klap komt keihard aan maar laten we proberen er beter van te worden'

Thijs Meliefste heeft een succesvol restaurant, Meliefste, dat al jaren bij de toprestaurants van Zeeland hoort. Hij investeerde de afgelopen jaren veel in zijn zaak. "Het was bij ons altijd volle kracht vooruit om het beste voor de mensen te kunnen leveren dus dat kost veel geld. Dan heb je wel een buffer maar niet genoeg om twintig man personeel maandenlang aan het werk te kunnen houden natuurlijk."

Met bezorgen beginnen?

Zijn leven wordt nu bepaald door twijfels. Thijs Meliefste: "Iedere dag twijfel je. Moet ik aan bezorgen gaan doen? Uit mijn berekening blijkt dat mij dat eigenlijk niets oplevert. Dan kan ik misschien mijn tijd beter besteden aan de toekomst en zorgen dat we kleine dingen finetunen en nog beter zijn als we weer open mogen."

Personeel aan het werk houden

Meliefste probeert zijn personeel aan het werk te houden. "Ik wil dat iedereen bij de zaak betrokken blijft. Dus we doen veel klusjes zoals het terras klaar voor de zomer maken maar we graven ook iedere dag in de kookboeken naar nieuwe dingen. Wat is er nog niet gedaan? Wat kunnen wij voor nieuws bedenken? We kijken ook naar de natuur en de seizoenen. Hoe ziet het bos er nu uit en wat kunnen we daar mee? En ik ben ook nog nooit zoveel thuis geweest. Voor mijn dochter is dit fantastisch."

Chef-kok Thijs Meliefste bestudeert samen met zijn sous-chef Nicky van Moorten kookboeken (foto: Omroep Zeeland)

Meliefste kookt op hoog niveau maar soms zitten de mogelijkheden in simpele dingen. "We zijn nu zelf brood aan het bakken dat we willen perfectioneren. Dan kunnen we dat ook gebruiken in het restaurant en dat scheelt weer geld. Nu kopen we het in. Zo blijven we ons ontwikkelen om te proberen er beter uit te komen," aldus Meliefste.

Wel ruimte maar hoe ga je uitserveren?

Praktisch gezien is Meliefste benieuwd hoe de eventuele heropening in zijn werk zal gaan: "Wij hebben een ruime zaak dus anderhalve meter afstand moet geen probleem zijn. Maar hoe gaan we het eten neerzetten op tafel? Wat worden de regels daarvoor? Het zal afwachten worden wat de overheid zegt want het gaat om de gezondheid van mensen. Dat staat voorop."