Toeristen willen geen voucher maar geld: 'De eerste brieven van advocaten liggen al op de mat'

Sinds 30 maart is het verboden om recreatief te overnachten in Zeeland. Die maatregel werd genomen om de Zeeuwse ziekenhuizen te ontlasten. Ondernemers stonden achter deze maatregel, maar Provoost wil dat het nu voorzichtig wordt teruggedraaid.

Provoost van Hof van Zeeland in Heinkenszand zegt in het radio-programma Zeeland Wordt Wakker dat hij hoopt dat hij weer zo'n 30 procent van zijn accommodaties kan verhuren. Volgens hem is het mogelijk, omdat mensen zich steeds meer aan de coronaregels houden.

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is tevreden over hoe Zeeland zich afgelopen weekend aan de coronamaatregelen heeft gehouden. Lonink zegt dat de VRZ op zoek gaat naar manieren om de toeristische sector weer te openen.

De open brief die Robert-Jan Provoost schreef aan de Veiligheidsregio:

Aan:

De heer J. Lonink

en de andere burgemeesters van Zeeland

Domburg, 19 april 2020

Beste Jan,

Half maart heeft u de inwoners van Zeeland laten weten bezorgd te zijn over de te verwachten toeristenstroom. Immers, Pasen stond voor de deur en dat zorgt normaal gesproken voor topdrukte in Zeeland. De zorgsector zou zo'n massale toestroom van toeristen niet aankunnen, dus u was van mening dat u actie moest ondernemen.

Echter door de Coronacrisis werd er zo massaal geannuleerd, dat er nog slechts een handje vol toeristen naar Zeeland zouden afreizen. Desondanks besloot u op vrijdag 27 maart jl. om met ingang van 30 maart 2020 de provincie Zeeland volledig op slot te doen voor de verblijfsrecreant. Een moedig besluit, want in de meeste regio's was er nog steeds beperkt toeristisch verkeer mogelijk. Uiteindelijk had ik hier wel begrip voor. Immers, de intentie was om dit rigoureuze besluit slechts kort te laten duren.

Maar wat gebeurde er nu de laatste 3 weken op ons bedrijf?

Het callcenter is vanaf 28 maart platgebeld en gemaild door onze gasten om hun boekingen t/m 10 mei te annuleren. Vervelend, want in de noodverordening stond niet duidelijk omschreven tot welke datum Zeeland sowieso op slot zou gaan. Volgde u de landelijke richtlijnen? Dus tot 6 april en later 28 april? Of toch 10 mei, welke datum ook werd genoemd in de noodverordening? Uit coulance boden we onze gasten die geboekt hadden tot 28 april een voucher aan, zodat ze hun boeking naar later dit jaar konden verzetten. We gingen in 2e instantie nog verder om de einddatum tot 1 jaar na aankomstdatum te laten gelden. De meeste gasten maakten gebruik van deze regeling en toonden begrip. Echter na een aantal dagen kwamen er steeds meer geluiden dat men toch niet wilde omboeken.

De roep om teruggave van de volledige huursom werd steeds luider. Mede door de media-aandacht rondom de problematiek van de voucherregeling in de reisbranche, werden onze gasten gesterkt in hun opvatting én werd de toon aan de telefoon en in de mail steeds grimmiger. Na de eerste week was de ergste storm gaan liggen. Annuleringen waren omgeboekt, klachten werden opgelost.

Dinsdagavond 7 april, 19.00 uur: Mark Rutte geeft een persconferentie. Eén van zijn boodschappen was om in de meivakantie thuis te blijven en geen vakantie te boeken. U raad het al, woensdagmorgen de telefoon staat weer roodgloeiend en de mailbox stroomt over. De gasten willen ook hun reservering voor de maand mei annuleren. Daar gaan we weer, enerzijds begrip en anderzijds steeds meer ontevreden gasten en de eerste brieven van advocaten stromen binnen. Vervolgens zien we dat in de landelijke media steeds vaker gesproken wordt over de lengte van alle maatregelen en de hierbij ontstane onzekerheden. Gevolg is dat de vragen van onze gasten om te annuleren voor juni, juli en augustus steeds meer gaan toenemen.

Wat is nu het gevolg?

In 2019 werd er afgelopen vier weken, in ons bedrijf, ongeveer 15% van de totaalomzet geboekt.

In 2020 is er de afgelopen weken een min-omzet van -10% van de totaalomzet ontstaan. Dus, geen enkele boeking erbij gekomen en alleen maar annuleringen. Met andere woorden, 25% van de totaalomzet is in vier weken tijd vervlogen.

Zolang Zeeland op slot blijft, wordt dit verschil alleen maar groter. Immers, de reserveringen voor de rest van het jaar moeten nu geboekt worden. Met andere woorden, zolang Zeeland op slot blijft voor de verblijfsrecreant, maakt niemand een reservering voor 2020.

Beste Jan en alle burgemeesters van Zeeland, help ons alstublieft!

Zet de deur van Zeeland voor de verblijfsrecreant weer op een kier en laat ons een beperkte capaciteit van onze accommodaties verhuren. Het zal echt niet direct storm lopen, maar het zorgt er in ieder geval voor dat gasten een positief signaal krijgen vanuit Zeeland. Met hopelijk als resultaat dat de boekingen voor later dit jaar ook weer op gang komen.

Ik wens u veel wijsheid toe en hoop op een positief antwoord.

Vriendelijke groet,

Robert-Jan Provoost