Stagiaires Zeevaartschool weten niet of ze in juni terug zijn voor diploma

Zeeschip op de Westerschelde (foto: Omroep Zeeland)

Peter Harts, opleidingscoördinator bij de Hogeschool Zeeland. "Het is maar te hopen dat deze storm snel overwaait en de studenten gewoon eind juni hun diploma in ontvangst kunnen nemen in Vlissingen. De vierdejaars studenten zijn in februari begonnen met hun tweede en laatste stage aan de Zeevaartschool.

Niet meer terug naar Nederland

"Veertig studenten varen nu echt over heel de wereld. Als je pech hebt, je stage loopt af in juni en je bent in Amerika of Azië, dan heb je kans dat je niet meer terug kunt komen naar Nederland. Voor studenten die in Europa varen is het misschien iets makkelijker", zegt Harts.

Aan boord blijven

De HZ heeft via de mail contact met de studenten, en geen van hen heeft aangegeven terug te willen vanwege het coronavirus. "Je zou kunnen denken dat je aan boord van een schip redelijk beschermd bent tegen het virus, zolang je aan boord blijft uiteraard. De studenten volgen het advies van de kapitein en de rederij op, ik heb daar alle vertrouwen in dat dat goed gaat."