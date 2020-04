Hoe een Vlissingse flat zo kon verpauperen

"Je schaamt je om te vertellen waar je woont, het ziet er niet uit." Bewoner en bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren, Hans van Maaren, neemt geen blad voor de mond en noemt de flat een bouwval. "Maar vanbinnen zijn het hartstikke leuke appartementen."

Een reeks van slechte beheerders

Hoe het zover heeft kunnen komen is een optelsom van zaken die niet goed gingen. "We hebben jaren geen eigen bestuur gehad van de Vereniging van Eigenaren. Het was in handen van externe beheerders die bar weinig gedaan hebben en waar wel veel geld naartoe ging. Twee jaar geleden hebben we als bewoners het heft in eigen handen genomen en alles op alles gezet om de boel op te knappen", aldus van Maaren.

Betonrot is een groot probleem, de stukken vallen er af (foto: Omroep Zeeland)

De flat aan de Vredehoflaan werd in 1965 gebouwd en is dus 55 jaar oud. Het 'zusje' van de flat staat vijftig meter verderop aan de Sint Kruislaan. Het is een zelfde soort flat uit hetzelfde bouwjaar, met als verschil dat het gebouw aan de Sint Kruislaan er tiptop uitziet.

"Het verschil zit 'm in een goed bestuur van de VVE en het voeren van een meerjarenbeleid waardoor daar geen sprake is van langdurig achterstallig onderhoud zoals hier", zegt Hans van Maaren.

De flat uit hetzelfde bouwjaar, vijftig meter verderop, ziet er wel goed uit (foto: Omroep Zeeland)

Maar nu gaat er dan toch eindelijk wat gebeuren. Half mei start een bouwbedrijf met een grote opknapbeurt. Na de bouwvak moet de flat er weer zo bij staan dat de bewoners zich niet meer hoeven te schamen.

Van Maaren: "We krijgen een geïsoleerd dak, nieuwe balustrades met glasplaten, de betonrot wordt aangepakt, de voegen worden bijgewerkt en er wordt geschilderd."

De flat is afgezet met een hek omdat de brokstukken er af vallen (foto: Omroep Zeeland)

De kosten van de hoognodige opknapbeurt bedragen vier ton. "We hebben 155.000 euro in kas als VVE en hebben een gunstige lening kunnen afsluiten van 250.000 euro. De 42 eigenaren betalen 145 euro per maand aan de VVE en dat blijft ook zo."

Een einde aan onverschilligheid

Ook worden er binnenkort nieuwe gedragsregels voor de bewoners gepresenteerd, vertelt van Maaren. "Sommige bewoners zijn serieus en hebben het beste met de flat voor, maar er zijn ook appartementen die worden onderverhuurd aan studenten of buitenlandse werknemers. Door de tijdelijkheid dat ze er wonen, zijn ze onverschilliger. Daar moet een einde aan komen!"