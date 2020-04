Pluktuinen populair: kweker opent in Goes zijn achtste

Pluktuin La Fleur heeft inmiddels al acht pluktuinen in en rond Zeeland . Dat komt volgens Steketee mede doordat de vraag naar pluktuinen toeneemt. "Mensen vinden het leuk om zelf een bosje tulpen of pioenrozen te plukken. Vaak nemen ze de kinderen ook mee en maken er een uitje van."

Het principe van een pluktuin is volgens Steketee heel eenvoudig. Bij de ingang staat een bord waar de werkwijze in stripvorm wordt uitgelegd. "In feite zoek je zelf welke bloemen je mooi vindt. Je maakt daar een bosje van. En als je klaar bent tel je het aantal stelen bij elkaar op en betaal je bij de kassa. Tot slot een elastiekje erom en je boeket kan in de fietstas mee naar huis."

Zelf een schaar meenemen door het coronavirus

Normaal gesproken liggen er ook scharen en mesjes bij de kassa die de bezoeker kan gebruiken. "Sommige mensen vinden het namelijk prettig om een schaar of mes te gebruiken. Maar in verband met het coronavirus moeten ze die nu zelf meebrengen. Of ze moeten de bloemen echt plukken."

Het gaat op basis van vertrouwen en gelukkig gaat dat meestal goed." Leo Steketee - Pluktuin La Fleur

In de pluktuin is over het algemeen geen toezicht en dat wil Steketee ook niet. Mensen moeten volgens hem vrijblijvend gebruik kunnen maken van de pluktuin. Hij gaat ervan uit dat mensen eerlijk zijn en dat er gewoon netjes betaald wordt voor het aantal geplukte bloemen. "Het gaat op basis van vertrouwen en gelukkig gaat dat meestal goed."

Betalen met een tikkie

Dit jaar kan er ook voor het eerst ook betaald worden via een tikkie en Steketee merkt dat hier veel belangstelling voor is. "Ik denk dat dit ook te maken heeft met het coronavirus. Mensen betalen veel minder contant. Voor ons alleen maar makkelijk, want je hebt geen transport meer van contant geld."

De tulpen die geplukt mogen worden (foto: Pluktuin La Fleur)

Het coronavirus heeft overigens wel invloed op het aantal bezoekers in de pluktuinen. "We zien dat het minder druk is en dat de omzet ook lager ligt dan voorgaande jaren. Dat hoeft in principe niet, want er is genoeg ruimte in de tuinen om afstand te bewaren van elkaar."

Mensen moeten altijd terecht kunnen

In Goes duurt het nog zeker twee jaar, voordat de pluktuin 'volwassen' is en er van april tot september bloemen geplukt kunnen worden. Steketee: "We streven in alle tuinen naar een dichte groei, dus dat de voorjaarsbloei - met bijvoorbeeld tulpen, pioenrozen en duizendschoon - overgaat in de najaarsbloei met zonnebloemen, gladiolen en dahlia's. En dat mensen dus altijd terecht kunnen om te plukken."