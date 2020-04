'Ook vanuit huis valt te genieten van de natuur'

Minibos (foto: IVN Zeeland)

Ook voor de mensen van IVN Natuureducatie, een instelling die zich erop richt om mensen de natuur van dichtbij te laten beleven, is door het coronavirus veel veranderd. Projectleider Natuur en Gezondheid Anne Boogaard uit Middelburg ging tot voor kort veel op pad om voorlichting te geven op scholen, in verzorgingshuizen en bij bedrijven, maar ook zij blijft nu thuis. "Ik probeer wel veel buiten te zijn, bijvoorbeeld door te bellen vanuit de tuin."

IVN werkt nu veel digitaal. Donderdag is er bijvoorbeeld een 'webinar thuiswerken'. Tijdens die workshop via internet komen groene tips aan bod om de thuiswerkomgeving te vergroenen en de natuur een plek te geven in het dagelijkse werk.

Op de website 'Groen om te doen' is er dagelijks een tip om mee aan de slag te gaan. Vandaag gaat het bijvoorbeeld over werken in de moestuin zodat je in acht weken een helemaal zelfgemaakte salade uit je eigen moestuintje hebt. Maar er zijn ook al tips geweest over hoe je zelf een broeikasje maakt of wat bijzondere bloemen, planten of dieren zijn om op te letten.

Alleen uit het raam kijken is al genoeg

Het is Boogaard al opgevallen dat door het wegvallen van de drukte vogels meer en beter te horen zijn. Om daarvan te genieten heb je niet eens een tuin of balkon nodig, alleen uit het raam kijken is al genoeg.

De jaarlijkse Buitenlesdag van IVN kon op 7 april niet doorgaan. Die staat nu op het programma voor 22 september. Maar voor ouders die hun kroost moeten begeleiden met schoolwerk is het volgens Boogaard nu al een idee om naar buiten te gaan voor lessen. Voor inspiratie verwijst ze naar een databank.