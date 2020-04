Onzekerheid over woontoren aan Terneuzense Beurtvaartkade

Impressie van de 80 meter hoge toren (foto: VG Architecten)

Anne-Marie Roffel had grootse plannen op de nieuwe locatie. Nu heeft ze in haar hotel op de Scheldekade 24 kamers, dat zou op de Beurtvaartkade meer dan verdubbelen naar zestig kamers. "Maar het is onduidelijk hoe de coronacrisis zich nu verder ontwikkelt. De toekomst van de hotelmarkt is heel onzeker."

Te groot risico, want: 'Alles gaat veranderen'

Daarom heeft ze vorige week in goed overleg met de projectontwikkelaar besloten zich uit het project terug te trekken. Hoewel de bouw van de toren nog moet beginnen en de coronacrisis mogelijk al achter de rug is als het complex klaar is, wil Roffel het risico toch niet nemen.

Het huidige hotel l'Escaut in Terneuzen (foto: Google Maps)

Volgens haar ziet de wereld er over een paar jaar heel anders uit. "Alles gaat veranderen. De manier van reizen, vergaderen, eten, en de omstandigheden voor hotels." Hoe die verandering er uit komt te zien, durft ze niet te voorspellen.

De gemeente Terneuzen is vorige week op de hoogte gebracht van het nieuws. Volgens een woordvoerder is de projectontwikkelaar op zoek naar een alternatieve invulling van het gedeelte van het pand waar het hotel zou komen. Naast de zestig hotelkamers, komen er 96 appartementen in de toren.

Beurtvaartkade

Terneuzen is al jaren bezig om het braakliggende terrein aan de Beurtvaartkade in te vullen. Begin deze eeuw werd er in een masterplan al gesproken over een appartementencomplex op die locatie. Maar het duurde tot 2014 tot er daadwerkelijk plannen kwamen.

Rederij Vroon maakte toen bekend haar nieuwe hoofdkantoor op die plek te willen bouwen. Twee jaar later zag de rederij af van die plannen en verhuisde naar Breda.

Omwonenden zien de komst van de nieuwe toren niet zo zitten. Zo hebben de overburen, de bewoners van appartementencomplex de Sluiswachter, bezwaar aangetekend tegen de bouwplannen bij de Raad van State. Volgens hen wordt het gebouw groter dan oorspronkelijk gepland.

