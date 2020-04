Vrouw (23) heeft wilde nacht en richt spoor van misdrijven aan

(foto: ANP)

Afgelopen nacht zou de vrouw bij een woning in Goes de ramen hebben ingegooid. Daarna zou ze een auto gestolen hebben en daarmee naar Hoogerheide zijn gereden. Op de Reimerswaalweg in Hoogerheide kwam ze rond 07:45 uur in botsing met een andere auto.

De man van wie die auto was, een 28-jarige bestuurder uit Krabbendijke, stapte uit en werd aangereden door de vrouw. De man raakte daarbij gewond. De vrouw ging ervandoor in de gestolen auto. Ze werd om 13:30 uur in Kattendijke aangehouden. Ze bleek niet te beschikken over een rijbewijs.

De vrouw zit nu vast. De politie denkt dat ze nog meer strafbare feiten heeft gepleegd. Zo zijn er in 's-Gravenpolder geparkeerde auto's geraakt, maar daarvan is door benadeelden nog geen aangifte van gedaan.