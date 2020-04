Oostburgse plastic schermen houden coronavirus op afstand

Wekelijks maken de werknemers van de sociale werkplaats zo'n vijftig schermen. "En we zouden nog wel meer willen", zegt directeur Edwin van den Berghen. "Alleen is het moeilijk om aan materiaal te komen, omdat heel veel bedrijven dit nodig hebben en we moeten natuurlijk op een veilige afstand van elkaar kunnen werken, dus ik kan niet mijn volle mankracht inzetten."

Luxe schermen

"De schermen die in Oostburg worden gemaakt zijn niet de standaard plastic platen", vertelt manager Clen de Kraker. "Vaak staan ze op een standaard en zit er een loketfunctie in, een soort gat waar bijvoorbeeld geld door gegeven kan worden. Vandaar dat wij geen honderden schermen in de week maken. Het is maatwerk wat wij leveren."

De Kraker is erg trots op zijn team bij Dethon. "We zijn heel blij dat wij een steentje bij kunnen dragen in deze crisis. Toen het virus zich begon te verspreiden, heb ik gelijk contact gemaakt met de zorg, die wilden we als eerste helpen. En dat was mogelijk. Het mooie is zelfs: nu staan onze schermen bij de apotheek van het ziekenhuis hier om de hoek."

Een scherm om afstand te houden, gemaakt in Oostburg. (foto: Omroep Zeeland)

Bij de apotheek zijn ze maar wat blij met de schermen, volgens Esther Derycke, één van de medewerkers. "We hadden al stickers op de grond geplaatst om mensen te waarschuwen dat ze niet te dichtbij mochten komen, ook hebben we hekjes geleend van het ziekenhuis, maar niets hielp. De schermen zijn een uitkomst."

Ook is Derycke blij dat de schermen lokaal gemaakt worden. "Ik ben al lang blij dat ik niet op plastic schermen uit het buitenland moest zitten wachten", legt ze uit. "Je telt tot drie en je hebt ze, ze worden hier bijna om de hoek gemaakt joh."