GGD legt uit, waarom kloppen cijfers coronadoden niet?

Een test op het coronavirus in het laboratorium in Roosendaal (foto: ANP)

Wordt iedereen die aan corona overlijdt geregistreerd?

Nee, niet iedereen met klachten wordt getest op COVID-19. De personen die positief getest worden op het coronavirus en later hieraan overlijden, worden geregistreerd. Personen die niet getest zijn op het coronavirus en toch aan corona overlijden worden dus niet geregistreerd als coronadode.

Van wie krijgt de GGD Zeeland deze informatie?

GGD Zeeland ontvangt van ziekenhuizen, huisartsen en verpleeghuizen het aantal overleden personen binnen de organisaties. Omdat het coronavirus een zogenoemde A-ziekte is, zijn alle organisaties verplicht dit te melden. De cijfers die de GGD ontvangt worden doorgegeven aan het RIVM.

Hoe kan het zo zijn dat het soms langer duurt voor een dode wordt meegenomen in de telling?

GGD Zeeland is afhankelijk van de organisaties. Ziekenhuizen, huisartsen en verpleeghuizen melden de aantallen, maar hier kan vertraging op zitten. De dag van overlijden hoeft niet de dag te zijn dat GGD Zeeland de melding ontvangt.

Worden mensen die overlijden in verzorgingstehuizen ook meegeteld?

Ja, de personen worden meegeteld en geregistreerd in het systeem MUIZ (Melden Uitbraken Infectieziekten). GGD Zeeland heeft dus ook de mensen die overlijden in verpleeghuizen in beeld, dit omdat instelling een meldingsplicht hebben.

Hebben jullie het idee dat het aantal doden door corona hoger ligt dan de daadwerkelijke cijfers?

Het aantal ligt hoger dan daadwerkelijk is geregistreerd. Omdat niet iedereen in Nederland wordt getest, weten we dat het aantal hoger ligt dan het aantal wat nu bekend is.

Maar patiënten die worden verdacht het coronavirus te hebben, worden opgenomen in het systeem MUIZ. Hierdoor weten we dat het aantal hoger ligt dan het geregistreerde aantal.

Wordt er op een later tijdstip verder onderzoek gedaan naar het juiste aantal Zeeuwse coronadoden?

Ja. Op dit moment wordt er gekeken hoe dit het beste in beeld kan worden gebracht. Meer is er op dit moment nog niet over bekend.