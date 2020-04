Onlangs een horecazaak overgenomen? Jammer, geen geld voor personeel

Eigenaar Lunchcafé Stadhuis hoopt op financiële bijdrage overheid om personeel te betalen (foto: Omroep Zeeland)

Bijna honderd man personeel

Naast het Stadhuis is Maas al langer eigenaar van Slot Oostende in Goes en is ze verantwoordelijk voor bijna honderd man personeel die daar werkt. Voor die mensen komt ze wel in aanmerking voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling). Voor die regeling kijkt de overheid naar de cijfers uit januari en/of november.

De regeling is er in plaats van werktijdverkorting. Maas: "De overheid betaalt een deel van de salarissen en daar ben ik uiteraard blij mee. Want zeker als je een bedrijf overneemt en na tien dagen dicht moet dan heb je nog geen buffer opgebouwd."

Probleem voor Maas is dat ze op 1 maart het Lunchcafé overnam, maar de overheid dus kijkt naar het personeelsbestand in de maanden november en/of januari. "De vorige eigenaren hebben 47 jaar een goedlopend bedrijf gehad en sommige mensen werken daar al twintig jaar", zegt Maas.

Beetje coulant

Toch heeft Maas hoop. "Ik ben niet de enige die met dit probleem zit, en zijn er honderden in Nederland. Dus ik hoop dat de overheid een beetje coulant zal handelen." Maar dat moet dan wel snel gebeuren, want de salarissen van april moeten binnenkort betaald worden.