Cardiologen bezorgd: nog nooit zo weinig patiënten met een hartinfarct

Per maand behandelen de cardiologen van het dottercentrum van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen 35 patiënten met een acuut hartinfarct. In maart waren het er maar twaalf. Cardioloog Janssens: "Dit hebben we nog nooit gezien."

"Mensen krijgen nu een hartinfarct thuis en gaan óf dood óf we zien hen later terug met schade aan het hart die had kunnen worden voorkomen", zegt interventiecardioloog Kees Janssens van ziekenhuis ZorgSaam.

Dottercentrum in ziekenhuis ZorgSaam (foto: Omroep Zeeland)

De cardiologen in Zeeland roepen mensen op om bij klachten wél gewoon de dokter te bellen bij klachten. Cardioloog Kees Janssens: "Niet denken: het gaat vanzelf wel over".

Ook andere medisch specialisten zien het aantal spoedpatiënten terug lopen en zijn bezorgd. De Zeeuwse ziekenhuizen zijn samen met de huisartsen een campagne begonnen.

De symptomen van een hartinfarct zijn een beklemmende druk op de borst (constant of bij inspanning) en uitstralende pijn naar de armen, rug, kaken of keel. Eventueel gaan de symptomen gepaard met hevig transpireren, misselijkheid en algemene malaise. Vrouwen kunnen daarnaast ook andere symptomen ervaren zoals plotselinge vermoeidheid, minder uithoudingsvermogen, angst of onrustig gevoel en pijn in de rug, schouders of maag

