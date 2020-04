'Mensen lopen schaapachtig achter het RIVM en het kabinet aan'

(foto: Omroep Zeeland)

Vanavond om 19.00 uur maakt premier Mark Rutte bekend of en hoe de corona-lockdown wordt versoepeld. Veel politici vinden de maatregelen uitsluitend een zaak van het RIVM en het kabinet, maar Forum voor Democratie niet.

"Om uit de lockdown te komen kun je als Provinciale Staten niet direct wat doen," zegt Zeeuws FvD-Statenlid Martin Bos, "maar we kunnen wel goede ideeën aandragen." Forum stelt voor de maatregelen langzaam af te bouwen, maar dan moeten er wel voldoende veiligheidsmaatregelen zijn.

Als je gaat versoepelen, dan krijg je meer besmettingen. Dat is niet anders."" Martin Bos, Forum voor Democratie

"Als je gaat versoepelen en je haalt straks weer recreanten en toeristen naar Zeeland, dan krijg je meer besmettingen, dat is niet anders. Maar dan moet je dus wel voldoende ic-capaciteit hebben," aldus Bos. Verder vindt FvD het belangrijk dat er veel meer wordt getest. Mensen die het coronavirus niet bij zich dragen kunnen dan weer aan het werk. "Weet welke mensen besmet zijn en zet die apart", zegt Martin Bos.

(foto: Zorgsaam)

Sinds de lockdown medio maart is ingesteld, is er weinig te horen vanuit de Zeeuwse politiek over hoe ons land en onze provincie uit de lockdown zouden moeten komen.

Schaapachtig

FvD vindt dat zij zowel landelijk als provinciaal in een vroeg stadium wel aan de bel hebben getrokken. Bos: "De meeste mensen lopen een beetje schaapachtig achter het RIVM en het kabinet aan en hebben dus geen originele ideeën." Volgens Forum was de versoepeling al verder geweest als er eerder was ingegrepen. "Dan was de economie al weer opgestart.

Weinig democratische controle

FvD ergert zich eraan dat het provinciebestuur in deze tijd nog steeds geld uitgeeft. De partij vindt dat er te weinig democratische controle is op de besluitvorming, omdat pas sinds kort weer beperkt en digitaal wordt vergaderd. "Stop met al dat geld uitgeven!" zegt Bos, "Gedeputeerde Staten geven iedere week nog honderdduizenden euro's uit aan beleid waarvan wij ons afvragen of dat na de coronacrisis nog wel relevant is. Ziet onze economie er dan niet heel anders uit?" Als voorbeeld noemt het Statenlid klimaat- en duurzaamheidsprojecten.

Martin Bos van Forum voor Democratie over een uitexitstrategie