'Alles van coronavirus vastleggen om van te leren'

De oproep van het Zeeuws Archief is vrijdag gedaan, en nu al heeft Kees de Ridder de eerste 'oogst' binnen, vooral foto's. "Van oma die op afstand wordt gefeliciteerd, en bijvoorbeeld van borden waarop de oproep staat om minstens anderhalve meter afstand te houden."

De Ridder hoopt dat het nog veel meer wordt. Hij wil ook graag filmpjes, documenten en dagboeken. Uit ervaring weet hij dat vooral 'digitaal spul' makkelijk wordt weggegooid. "Daarom zijn we er snel bij met de oproep." zegt hij. "Als we er niet snel bij zijn, is een heleboel weg. Wij zorgen ervoor dat het écht blijft. Later kijken we wel hoe belangrijk het is. Het is nog veel te vroeg om te duiden."

Historicus Peter Sijnke uit Middelburg juicht de oproep van het Zeeuws Archief toe. Het zijn volgens hem juist de persoonlijke documenten die het voor toekomstige generaties interessant en leerzaam maken.

Pest en 'Zeeuwse koorts'

Informatie over vreselijke ziektes die vroeger heersten, is er nauwelijks. "Je moet het hebben van een enkele kroniekschrijver, maar we missen het persoonlijke element." Zo is er betrekkelijk weinig bekend over de pest, de zwarte dood die vanaf de middeleeuwen tot in de 17e eeuw ook herhaaldelijk in Zeeland toesloeg. Of over 'de Zeeuwse koorts' waardoor tussen de late middeleeuwen en de 19e eeuw vele doden vielen. "Vroeger legde men haast niets vast."

Door het Zeeuws Archief moet dat met de coronacrisis dus anders gaan. De Ridder verwacht dat er in ieder geval met ingezameld materiaal een tentoonstelling zal worden ingericht, en dat materiaal digitaal ter beschikking komt. Welke plaats de coronacrisis uiteindelijk in de geschiedenis krijgt, moet op basis daarvan over een jaar of twintig maar worden bekeken.

