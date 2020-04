Sluiting tot half mei is lang voor horeca, 'kijk naar de buurlanden'

Frank de Reu, de Zeeuwse voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland (foto: Omroep Zeeland)

De Reu ziet liever dat het kabinet een zelfde termijn aanhoudt als in België en Duitsland. Daar is de sluiting van horecagelegenheden onlangs verlengd tot begin mei. Volgens hem is het beter als Nederland daar bij aansluit. "Dat voorkomt ook een hoop vragen en problemen."

Daarmee doelt hij op de mogelijke aanzuigende werking op mensen in de grensregio's om in de buurlanden alsnog naar een café en restaurant te gaan.

Anderhalve meter

Volgens De Reu is de Zeeuwse horeca klaar voor een heropening volgens de nieuwe richtlijnen van de anderhalvemetersamenleving. Afgelopen weekend heeft de KHN een draaiboek ingeleverd bij het kabinet. Daarin beschrijft de branchevereniging welke maatregelen ze kunnen nemen, met aparte scenario's voor cafés, restaurants en hotels.

"Je kan gasten eten en drinken laten bestellen via een app en daarmee ook laten afrekenen", legt De Reu uit. "Dan beperk je de contactmomenten al fors." Bij het uitserveren van de bestellingen ziet De Reu een oplossing in extra tafels tussen de gasten en de bediening. "Wij zetten de bestelling daarop en de gasten kunnen het dan vanaf daar wegpakken."

Hoewel het met passen en meten haalbaar is, vreest De Reu dat dit niet voor iedere horecagelegenheid een haalbare oplossing is. "Bij de een zal dat makkelijker gaan dan bij de ander, maar bij bijvoorbeeld sterrenzaken is die extra ruimte er vaak niet."

Kost banen en omzet

Daarnaast vreest hij dat de anderhalvemetersamenleving veel omzet gaat kosten. "Ik realiseer mij dat de omzet nooit meer zal gaan worden wat die ooit geweest is. En dat betekent dat we moeten kijken naar de kosten en of we nog wel een boterham kunnen verdienen."

Vanuit de KHN is een lobby op gang gekomen om bij het kabinet extra ondersteunende maatregelen te krijgen. "Want de compensatie van nu valt lager uit dan wat er oorspronkelijk werd gezegd", zegt De Reu. "Doen we niks dan valt een op drie banen weg en in Zeeland werken er tussen de vijftien- en twintigduizend mensen in de horeca. Dus dat zou een fors banenverlies betekenen."