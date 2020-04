Wijkagenten geven 'ongehoorzame' jongeren geen boete maar schrijfopdracht

Gistermiddag en avond was ik samen met Richard op dienst. Tijdens onze ronde in Kapelle (rond 21.45 uur), bij het parkeerterrein van de voetbal, viel mijn oog op een groepje ‘wees-’fietsen.Al snel zagen wij 4 jonge mannen langs het voetbalveld lopen, duidelijk niet bewust van alle problematiek en de huidige maatregelen.. Dit maakte ik op uit de onderlinge afstand, of beter gezegd.. het gebrek daaraan?! Wij hebben een flinke tijd, met de inmiddels wel ingenomen afstand, met hen staan praten. Leuk en goed gesprek! Zij vertelden ons een groepje vrienden te zijn wat eindelijk van hun ouders meer mocht afspreken. Ze hadden een tijdje zitten bijkletsen, uh chillen! Een check in de politiesystemen leerde mij dat het brave jongens betrof, geen van hen was eerder met ons in aanraking geweest!Gezien het goede gesprek, de wijze waarop zij openstonden om over de maatregelen na te denken, hun blanco politiedossier en de leeftijd (16 jaar), in onderling overleg besloten hen een ‘leeropdracht’ en LAATSTE waarschuwing mee te geven.Ze hadden tot vandaag 14.00 uur de tijd om een goed stukje te schrijven en dit via Insta aan te leveren. Zie het resultaat.#covid19 #kapelle