Thuiswerken in een vakantiehuisje, 'je wordt een hele dag door niemand gestoord'

Onze eigen verslaggever Karlijn de Splenter probeerde het uit, zij werkte vandaag in een vakantiehuisje in Turkeye.

Het huisje in Turkeye was deze periode, de meivakantie, volgeboekt door toeristen. Maar vanwege het coronavirus mogen de eigenaren het niet meer verhuren voor overnachtingen. Vandaar dat ze het als thuiswerkplek aanbieden.

Rust

Voor onze verslaggever is het een bewuste keuze om een dagje op een andere locatie te werken. "Normaal werk je op de redactie, dat kan nu vanwege het coronavirus niet. Mijn man werkt in ploegendienst en heeft nu een nachtdienst achter de rug, dus thuis kan ik niet te veel herrie maken omdat hij overdag moet slapen."

Natuurlijk zitten er ook wat mitsen en maren aan. "Een vakantiehuisje is natuurlijk niet ingericht als kantoor. Je mist wel een goede bureaustoel. Ook betaal je natuurlijk huur. Voor dit huisje was ik 45 euro kwijt voor een werkdag, terwijl thuiswerken natuurlijk gratis is. Maar je wordt een hele dag door niemand gestoord!"

Hoewel wij niet verwachten dat dit plots voor een stormloop zal zorgen, vinden we het zelf ook verantwoord dat het aantal huurders per vakantiepark gecontroleerd blijft." Baptiste van Outryve, woordvoerder Roompot

Niet alleen particulieren bieden hun vakantiehuisje als werkplek aan. Ook de grote vakantieparken zijn te huren voor een werkdag. Onder meer Roompot biedt Zeeuwen een dagje thuiswerken in een van de vakantiehuisjes aan. Een huisje huur je voor een dag, want overnachten is vanwege het coronavirus verboden.

"In principe bieden wij deze optie op het volledige aanbod vakantiewoningen van Roompot aan", laat woordvoerder Baptiste van Outryve weten. "Voorwaarde is wel dat het van de gemeente mag." Prijzen verschillen van huisje tot huisje en vakantiepark tot vakantiepark.

Liever een hotelkamer?

Hotel Katoen in Goes biedt hotelkamers aan. "Onze kamers staan leeg en we dachten dat mensen wel behoefte zouden hebben om daar gebruik van te maken", laat een woordvoerder weten. Tot nu toe loopt het nog niet echt storm, maar het hotel maakt ook niet te veel reclame.

"Het is mooi als mensen er gebruik van willen maken. We willen als ondernemers niet bij de pakken neerzitten. Zakelijk onze kamers verhuren mag nog wel en thuiswerkers zijn ook zakelijke klanten natuurlijk."

Niet overnachten

In de noodverordening van de Veiligheidsregio Zeeland staat dat vakantiehuisjes bezocht mogen worden tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Een overnachting na je werkdag in een vakantiehuisje is dus niet toegestaan.

Ook bij Roompot loop het nog niet storm, maar dat is ook niet de bedoeling. "Hoewel wij niet verwachten dat dit plots voor een stormloop zal zorgen, vinden we het zelf ook belangrijk dat het aantal huurders per vakantiepark gecontroleerd blijft."