25.000 volgers voor Omroep Zeeland op Insta: dit zijn de populairste foto's en video's

19. Klederdracht

Jans van 98 jaar draagt nog iedere dag klederdracht. In deze video laat ze zien hoe ze zich aankleedt.

18. Donkere wolken

We kennen Zeeland vooral als een zonnige provincie. Maar ook als er donkere wolken boven de provincie hangen, is het prachtig. Kijk maar.

17. Oosterschelde

Laagwater, een zon en een drooggevallen zeilboot. Meer heb je niet nodig voor een prachtig plaatje.

16. Zonsondergang

Soms valt alles prachtig samen. Deze meeuw bijvoorbeeld die op een paal aan het uitrusten is terwijl de zon prachtig ondergaat.

15. Bloedmaan

Fotograaf Marcel Klootwijk zag in januari een rode maan bij de Lange Jan. Hij wist dat op deze manier vast te leggen.

14. Strandwandeling

Een strandwandeling in Zeeland, vroeg in de ochtend. Zo mooi is dat.

13. Zeelandbrug

Op deze manier zag je de Zeelandbrug waarschijnlijk niet eerder.

12. Donders!

Vorig jaar zomer ging het goed los tijdens een onweersbui. Robin Hardeman keek niet vanachter het raam, maar ging naar de Vlissingse kust en maakte deze foto.

11. Bolus aan de muur

Eind vorig jaar waren een hoop mensen in rep en roer vanwege een bijzonder kunstwerk: een banaan aan de muur. Wij vinden dit pas echte kunst!

10. Magisch Zeeland

Zo mooi kan Zeeland bij een zonsopkomst zijn. Karin de Bruijn legde het vast.

9. Hart voor de zorg

Wat doe je als je akkerbouwer bent en je jouw vrouw, die in de zorg werkt, een hart onder de riem wilt steken? Nou, dit dus!

8. Hertjes kijken

Deze herten genoten in oktober vorig jaar van een prachtige zonsopkomst in natuurgebied Oranjezon.

7. Bloedmaan

Op 21 januari 2019 was er goed een bloedmaan boven Zeeland te zien. Dat leverde een hoop mooie foto's op. Deze samengevoegde foto van Daniel Steenbergen viel op Instagram in de smaak.

6. Hoogwater

Of fotograaf Robin Hardeman het droog heeft gehouden bij het maken van deze foto weten we niet. Hoe dan ook: het resultaat is prachtig.

5. Safari in Zeeland

Voor een safari hoef je helemaal niet naar Afrika te reizen. Met een beetje geluk kun je ook in Zeeland vanuit je auto overstekend wild bekijken.

4. Erehaag voor terminale brandweerman

Terminale brandweerman Dennis Kooger kreeg in zijn straat een erehaag van collega's. Een dag later overleed hij.

3. Uitwaaien

Staat er wat wind? Dan is Zeeland de ideale plek om uit te waaien! Dat is goed te zien op deze foto van Thom Brouwer.

2. Zeeland onder de sterrenhemel

Je ziet het vaak niet, omdat je waarschijnlijk op één oor ligt, maar ook 's nachts is het prachtig in Zeeland. Deze foto maakte Annika Mol bij haar stal in Meliskerke.

1. Zeeuwse mossel

Als een ei wereldwijd een recordaantal likes op Instagram kan krijgen, hoeveel likes kunnen wij dan krijgen op Zeeuwse mossel? Ook een recordaantal, maar dan wel alleen op onze tijdlijn.

